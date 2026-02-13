© Côte d'Ivoire : plus de 115 000 demandeurs d'asile enregistrés

En Côte d’Ivoire, l’afflux de réfugiés en provenance du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du Ghana suscite des inquiétudes. Le point présenté à la réunion du Conseil national de sécurité (CNS) fait état de plus de 115 000 demandeurs d’asile. Des instructions ont été données pour la mise en place d’un système d’enregistrement continu et de prise en charge des réfugiés.

Côte d’Ivoire : le CNS alerté sur l’afflux de refugiés dans le pays

Selon les statistiques présentées en Conseil national de sécurité ce 12 février 2026, la Côte d’Ivoire compte à date plus de 115 000 demandeurs d’asile. Selon les autorités, cette augmentation du nombre de réfugiés se justifie par une arrivée massive de demandeurs en provenance de pays voisins. Sur la liste, on retrouve le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Ghana.

Face à cette hausse notable du nombre de réfugiés, le Secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité a été instruit à l’effet de poursuivre la coordination de leur enregistrement biométrique et de l’assistance humanitaire apportée par la Côte d’Ivoire, conformément à ses engagements internationaux, avec l’appui de ses partenaires et de la communauté internationale.



Le dispositif d’assistance intègre également les communautés ivoiriennes qui accueillent les réfugiés. L’État ivoirien est disposé à contribuer à l’organisation du retour volontaire des demandeurs d’asile dans leurs pays d’origine. Il faut signaler que la Côte d’Ivoire a accordé le statut de réfugié à de nombreux demandeurs d’asile en novembre dernier. Ceux-ci viennent principalement du Burkina Faso et du Mali, fuyant les attaques terroristes dans leurs pays.

À la date du 30 avril 2025, un rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) indique que la Côte d’Ivoire accueille 70 034 réfugiés et demandeurs d’asile enregistrés. Le rapport précise que la « grande majorité de ces demandeurs d’asile est principalement présente dans le nord du pays avec une proportion de 95 % (66 822) ». Dans les zones urbaines, on retrouve ceux qui ont officiellement obtenu le statut de réfugié. À la date du rapport, ils sont au nombre de 2 376, soit 3 % de l’effectif total.

Sur les 70 034 réfugiés et demandeurs d’asile, 56 902 (81 %) sont constitués de femmes et d’enfants, 28 508 (41 %) d’adultes (18 à 59 ans) et 3 024 (4 %) de personnes âgées de plus de 60 ans. « Environ 321 personnes vivent avec un handicap affectant leur quotidien, et 274 autres souffrent de problèmes médicaux graves », précise le document de l’UNHCR.