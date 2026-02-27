Coopération : la Côte d’Ivoire et le Sénégal ouvrent de nouvelles perspectives

Ce jeudi 26 février 2026, la coopération entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire a connu un nouveau souffle. Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur du Sénégal, Cheikh Niang, accompagné du ministre sénégalais des Infrastructures, Dethié Fall, a eu une séance de travail avec son homologue ivoirienne, la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Mme Kaba Nialé. C’est notamment à l’occasion de ses deux jours de visite.

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire passent en revue les axes traditionnels de coopération

La rencontre de ce jeudi avec la délégation sénégalaise s’est tenue en présence du ministre ivoirien des Infrastructures et de l’Entretien routier, Hien Yacouba Sié. Elle s’inscrit notamment dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Des relations liées par une histoire diplomatique dense et une vision commune de l’intégration régionale.

Au terme de la séance, Cheikh Niang a confié être « porteur d’un message du président sénégalais à son frère et ami le président Alassane Ouattara ». Une déclaration qui traduit le niveau élevé des relations entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Le chef de la diplomatie sénégalaise s’est également félicité de la célérité avec laquelle cette visite a été organisée. « Je voudrais saluer la diligence et la promptitude avec lesquelles ma collègue a bien voulu faire organiser cette visite, parce qu’elle n’en a été saisie que vendredi dernier et me voici aujourd’hui, en quelques cinq jours, ici à Abidjan », a-t-il déclaré.

Pour le ministre sénégalais, cette réactivité témoigne du caractère particulier des relations entre les deux États. « La relation entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal est une relation singulière, ancrée dans un solide héritage dont les bases ont été jetées par des hommes de vision que sont le président Félix Houphouët-Boigny et le président Léopold Sédar Senghor », a-t-il rappelé.

La visite revêt une dimension stratégique, au regard des défis auxquels la sous-région ouest-africaine est confrontée. « Nous avons pensé qu’il était important de venir discuter avec la Côte d’Ivoire, un pays extrêmement proche du Sénégal, pour voir comment mieux porter les intérêts de la sous-région à travers une collaboration beaucoup plus forte », a expliqué Cheikh Niang.

À son tour, Mme Kaba Nialé a rappelé le caractère multiséculaire de la coopération ivoiro-sénégalaise. « Elle est très ancienne, elle date des pères fondateurs et, depuis ce temps, nos deux pays ont su rester rapprochés », a-t-elle déclaré.

Elle a aussi indiqué que la visite a permis non seulement de passer en revue les axes traditionnels de coopération, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives, notamment dans les domaines économique, sécuritaire et sportif. « Toute la disponibilité de la Côte d’Ivoire est acquise pour élever au niveau le plus élevé notre coopération avec le Sénégal », a-t-elle ajouté.