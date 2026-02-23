Jean-Christian Konan en prison : un suspect recherché

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : Jean Christian arrêté, ce que l'on sait
© Côte d'Ivoire : Jean Christian arrêté, ce que l'on sait

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bingerville a fait une sortie sur l’affaire Jean-Christian Konan. Dans un communiqué en date du lundi 23 février, le magistrat a donné quelques informations complémentaires sur le dossier.

Affaire Jean-Christian Konan : le tribunal de Bingerville se prononce

Jean-Christian Konan n’est pas la seule personne concernée par les faits d’escroquerie portant sur la somme de quatre-vingts millions (80.000.000) de francs CFA évoqués par le procureur d’Abidjan. « Il convient d’indiquer que la procédure impliquant Konan Andi Jean-Christian concerne également Madame Konan Kouassi Muriel Aya, placée sous contrôle judiciaire, et Monsieur Konan Marc Michael, qui fait l’objet de recherches », a précisé le procureur de Bingerville.

Il a ajouté que Jean-Christian Konan (JCK) n’avait jamais répondu aux convocations qui lui étaient adressées. C’est ainsi que le juge d’instruction du 2ᵉ cabinet du Tribunal de première instance de Bingerville a décidé de lancer un mandat d’arrêt contre le lanceur d’alerte qui a assuré sa présence sur les réseaux sociaux. C’est principalement ce mandat d’arrêt émis le 20 novembre 2025 qui est à la base de son arrestation le lundi 16 février 2026.

Législative partielle : Tidjane Thiam réagit à la victoire du PDCI-RDA
Législatives partielles : le RHDP battu sur tous les fronts
Législatives partielles : Hervé Alliali du PDCI remporte Toumodi
Côte d’Ivoire : Jean-Christian Konan entendu par un juge d’instruction

Par ailleurs, l’activiste et lanceur d’alerte fait face à d’autres chefs d’accusation. Il est inculpé pour les faits de :

  • trouble à l’ordre public,
  • diffusion de nouvelles fausses susceptibles de causer la désobéissance aux lois,
  • atteinte au moral de la population ou discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement,
  • provocation au trouble à l’ordre public et à la destruction d’édifices,
  • invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait par le biais d’un système d’information,
  • diffamation par le biais d’un système d’information,
  • diffusion de fausses informations tendant à faire croire qu’une destruction,
  • dégradation ou détérioration de biens a été commise ou va être commise, par le biais d’un système d’information et filouterie de résidence.

Le timing de l’arrestation de JCK a conforté certaines personnes qui soupçonnent une représaille suite à ses dénonciations contre le remblayage illégal. Mais aucune information officielle ne fait le liant entre les deux évènements.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026