Côte d’Ivoire : Jean-Christian Konan entendu par un juge d’instruction

En Côte d’Ivoire, Jean-Christian Konan a été entendu ce vendredi 20 février 2026 par un juge d’instruction au tribunal de Bingerville.

Côte d’Ivoire : Jean-Christian Konan face au juge

Ce vendredi 20 février, Jean-Christian Konan qui est identifié comme lanceur d’alerte en Côte d’Ivoire, a été entendu. Il était notamment face au juge d’instruction au tribunal de Bingerville. Son audition est intervienu dans le cadre d’un dossier ouvert après plusieurs saisines judiciaires.

Lire aussi : Air Côte d’Ivoire victime d’une cyberattaque

Pour rappel, les plaintes déposées contre Jean-Christian Konan visent, entre autres, des faits décrits comme de la diffamation ainsi que des « troubles à l’ordre public ». Des chefs de plainte qui ont motivé la convocation devant le magistrat instructeur chargé d’éclaircir les éléments produits par les parties.

Il faut noter que le rôle du juge d’instruction, dans ce type de procédure, consiste à recueillir témoignages et pièces afin d’apprécier s’il y a lieu d’engager des poursuites formelles, d’ouvrir une information judiciaire ou de classer l’affaire. L’audition de Jean-Christian Konan s’inscrit ainsi dans cette phase d’examen contradictoire.

Au-delà du volet strictement judiciaire, le dossier Jean-Christian Konan est susceptible d’alimenter le débat public sur le statut et les garanties offertes aux lanceurs d’alerte en Côte d’Ivoire, ainsi que sur les mécanismes de protection contre les poursuites abusives et la nécessité de préserver la réputation des personnes mises en cause.