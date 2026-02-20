Téné Birahima Ouattara homme de l’année 2025, son hommage aux FDS

En Côte d’Ivoire, la distinction d’Homme de l’année 2025 a été décerné ce jeudi 19 février 2026 à Téné Birahima Ouattara, vice-Premier ministre, ministre de la Défense. Recevant la récompense, il a rendu un hommage appuyé à l’ensemble des forces de défense et de sécurité.

Côte d’Ivoire : Téné Birahima Ouattara élu homme de l’année 2025, son message

En Côte d’Ivoire, la cérémonie de la distinction reçue par Téné Birahima Ouattara s’est tenue à Abidjan ce jeudi. C’était en présence de personnalités de premier plan, dont le Premier ministre Robert Beugré Mambé, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités en Côte d’Ivoire. Alors qu’il recevait son prix des mains de Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Téné Birahima Ouattara a exprimé sa reconnaissance à l’endroit des Forces de défense et de sécurité.

« Cette distinction, je la dois à ceux et celles qui, chaque jour, sont dans l’ombre pour protéger notre pays et assurer la paix », a déclaré le vice-Premier ministre ivoirien. Il a eu aussi une pensée particulière pour les militaires en mission de sécurisation, « tombés sur le champ d’honneur », au Mali dans le cadre de la Minusma, à Bassam, à Kafolo, à Tougbo, et récemment le sous-lieutenant Dagnogo, tombé à Agboville. « Ce sont eux les véritables héros. C’est à eux que je dédie ce prix », a-t-il exprimé.

Téné Birahima Ouattara a saisi cette cérémonie de distinction pour saluer le professionnalisme des gendarmes, policiers, militaires et forces paramilitaires face à la menace sécuritaire aux frontières nord du pays, ainsi que leur rôle dans la sécurisation des dernières élections présidentielles et législatives.

« Cette distinction est aussi le résultat du travail quotidien de ces hommes en uniforme et de ces cadres civils qui, tous les jours, m’accompagnent dans la mission qui m’a été confiée par le président de la République », a-t-il ajouté.

Le choix de l’ONG Balle à Terre sur Téné Birahima Ouattara s’est appuyé sur une grille d’évaluation rigoureuse incluant l’impact sur la vie nationale, la contribution à la cohésion sociale et l’adéquation entre l’action publique et les valeurs républicaines. « Servir l’État n’est pas un privilège, c’est un devoir. Recevoir une distinction n’est pas une fin en soi, mais un appel à faire encore mieux », a conclu Téné Birahima Ouattara.