Volé en 1916, le « tambour parleur » retourne à Abidjan

La France a enfin restitué à la Côte d’Ivoire le Djidji Ayôkwé, encore appelé « tambour parleur« . Enclenché depuis quelques années, le processus de restitution s’est achevé ce vendredi 20 février 2026 par une remise effective aux autorités ivoiriennes. La restitution fait suite au vote à l’unanimité le 7 juillet 2025 de la loi portant restitution à l’Assemblée nationale.

La France restitue le « tambour parleur » à la Côte d’Ivoire

« Cela fait 110 ans que le tambour parleur a quitté les siens. Il va enfin retrouver sa terre« , a déclaré Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture. Pour la ministre française de la Culture, le Tambour parleur représente un « pan de l’histoire » que la France et la Côte d’Ivoire partagent. « Histoire douloureuse où la domination et l’appropriation coloniale ont infligé une blessure à celles et ceux pour qui ce tambour est l’emblème de leur mémoire et de leur culture », a déclaré Rachida Dati. Les deux ministres ont signé l’acte de restitution pour marquer le départ de Paris du Djidji Ayôkwé.

Le tambour parleur est en bois, en forme de demi-cylindre. Il mesure 3,30 m et pèse près de 430 kg. Encore appelé tambour Ebrié, cet objet avait une utilité particulière pour les populations locales. Le Djidji Ayôkwé était surtout utilisé par les crieurs publics lorsqu’il s’agissait de porter une information capitale aux villageois. La ministre ivoirienne de la Culture a assuré que « la Côte d’Ivoire entière est prête à l’accueillir ».

La délégation ivoirienne autour du tambour parleur

Ces dernières années, la France s’est montrée favorable à la restitution de plusieurs objets d’art emportés pendant la période coloniale en Afrique. Avant la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Sénégal ont conclu des processus de restitution. Le Bénin a notamment repris ses 26 trésors royaux.