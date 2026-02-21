Air Côte d’Ivoire victime d’une cyberattaque

Air Côte d'Ivoire victime d'une cyberattaque
© Air Côte d'Ivoire victime d'une cyberattaque

La Compagnie ivoirienne Air Côte d’Ivoire a alerté sur un incident de cybersécurité subi par son système d’information. L’attaque a impliqué « l’extraction illégale de fichiers contenant des données ».

Le système d’information d’Air Côte d’Ivoire attaqué

Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 8 février 2026 à deux du matin, selon la version de la Compagnie. Une intruition a été constatée dans le système d’information. Les auteurs de cette cyberattaque ont accédé à des données qu’ils ont frauduleusement extraites.

Une alerte a été envoyée à l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI-CI) et à l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI). Air Côte d’Ivoire a également déposé une plainte formelle auprès de la Plateforme de lutte contre la Cybercriminalité (PLCC).

Des investigations sont en cours avec l’appui de Côte d’Ivoire Computer Emergency Response Team (CI-CERT) et d’experts internationaux pour circonscrire l’incident, déterminer l’origine et l’ampleur de cette violation de données afin de densifier la protection de l’environnement informatique de la compagnie.

Air Côte d’Ivoire assure qu’elle met tout en œuvre pour limiter les dégâts de cette intrusion. Par ailleurs, elle informe que son programme de vols est maintenu.

En l’espace d’un mois, ça fait le deux deuxième incident qui frappe la Compagnie aérienne. En janvier dernier, l’un de ses appareils a été touché par balles lors de l’attaque terroriste survenue à l’aéroport de Niamey.

