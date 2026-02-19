Jean Christian Konan : le procureur évoque une affaire de 80 millions

Le procureur a communiqué sur l’affaire Jean Christian Konan. Dans un communiqué publié ce jeudi 19 février, le magistrat explique les raisons qui justifient l’arrestation et l’incarcération du lanceur d’alerte. Il a fait savoir que huit plaintes ont été déposées contre l’activiste. Son arrestation est intervenue au moment où il intensifiait les dénonciations contre le remblayage illégal de la lagune.

Côte d’Ivoire : le procureur dévoile les raisons de l’arrestation de Jean Christian Konan

Arrêté le lundi 16 février, Jean Christian Konan a été déposé en prison après sa présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan. Selon le procureur, l’arrestation du lanceur d’alerte fait suite à « huit (08) plaintes formulées par des personnes tant physiques que morales ainsi qu’à un mandat d’arrêt décerné à son encontre par Madame le juge du 2ᵉ cabinet d’instruction du tribunal de première instance de Bingerville, pour les faits d’escroquerie portant sur la somme de 80 000 000 FCFA ».

Le procureur confirme que Jean Christian Konan fait l’objet d’une information judiciaire pour les faits ci-après :

trouble à l’ordre public,

diffusion de nouvelles fausses susceptibles de causer la désobéissance aux lois,

atteinte au moral de la population ou discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement,

provocation au trouble à l’ordre public et à la destruction d’édifices,

invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait par le biais d’un système d’information,

diffamation par le biais d’un système d’information,

diffusion de fausses informations tendant à faire croire qu’une destruction,

dégradation ou détérioration de biens a été commise ou va être commise, par le biais d’un système d’information et filouterie de résidence.

Ces faits sont prévus et punis par les articles 179-1, 183, 184, 190, 463 et 484 du Code pénal, 60, 65 et 70 de la loi n° 2013-451 relative à la lutte contre la cybercriminalité, 90 de la loi 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse.



En détention provisoire à la MACA, Jean Christian attend son procès. Par ailleurs, le procureur met en garde les auteurs des publications sur les réseaux sociaux qui « tendent à trouver à la procédure ouverte contre Jean Christian Konan des motifs autres que ceux susmentionnés ». Le magistrat rappelle qu’il s’agit de la divulgation de fausses informations, passibles de poursuites judiciaires.