© Côte d'Ivoire : deux frères arrêtés pour fraude bancaire

En Côte d’Ivoire, une enquête menée par la Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité (PLCC) a conduit à l’arrestation de deux frères. Ils sont accusés dans une affaire de retrait frauduleux sur le compte bancaire d’autrui. Selon les faits relatés par les enquêteurs, les deux suspects ont réussi à prendre le contrôle du compte de la victime en l’invitant à faire une mise à jour.

Côte d’Ivoire : deux personnes arrêtées pour virements frauduleux de 12 000 000 FCFA

Absent du pays, C.B.M. a été confronté à un piège monté de toutes pièces par deux frères : A.W.G.T. et A.G.H.T. Invité à faire la mise à jour de son application bancaire liée à son numéro de téléphone, il a perdu tout accès à son compte. Cette perte de contrôle de son compte a permis aux mis en cause d’initier deux virements frauduleux. Ils ont d’abord pris 5 000 000 FCFA et après 7 000 000 FCFA.

Les investigations ont révélé que la fraude reposait sur la désactivation illégale de la carte SIM de la victime. Son numéro WhatsApp, rattaché à son compte bancaire, a ainsi permis aux auteurs de récupérer les codes de validation à usage unique, indispensables à l’activation de l’application bancaire et à la confirmation des transactions. Téné Birahima Ouattara homme de l’année 2025, son hommage aux FDS Jean Christian Konan : le procureur évoque une affaire de 80 millions

L’enquête conduite par les éléments de la PLCC a permis de mettre la main sur deux personnes. Ils sont des frères et n’auraient pas agi seuls. Un troisième suspect est activement recherché par les enquêteurs. Les deux premières personnes arrêtées feront face au procureur de la République pour répondre des faits de « changement frauduleux de carte SIM ; utilisation frauduleuse d’éléments d’identification de personnes physiques ; fraude sur compte bancaire portant sur la somme de 12 000 000 FCFA ».

Ces faits sont prévus et punis par la loi nᵒ 2013-451 du 19 juin 2013 et le règlement nᵒ 15 relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’UEMOA (articles 144 et 147). Les mis en cause risquent jusqu’à trois ans de prison et une amende de 100 000 à 2 500 000 FCFA.