En Côte d’Ivoire, la Société Ivoirienne de Banque (SIB) a enregistré un bénéfice net de 50,2 milliards de FCFA pour l’exercice 2024. Ce résultat encourageant a été obtenu malgré un contexte économique contrasté, marqué par une baisse de l’inflation et un assouplissement des politiques monétaires. Cette performance est le fruit des initiatives stratégiques mises en place par la SIB tout au long de l’année.

La SIB surmonte les turbulences et affiche l’un des meilleurs rendements du secteur bancaire en Côte d’Ivoire

L’économie de la Côte d’Ivoire repose largement sur le financement du secteur bancaire. Pour répondre aux besoins croissants en crédits, les institutions financières ont su s’adapter aux transformations économiques grâce à une régulation renforcée et à une concurrence accrue. Cette dynamique a eu un impact positif sur la SIB, qui a affiché une croissance de 15 % de son résultat net, passant de 43,5 milliards de FCFA en 2023 à 50,2 milliards de FCFA en 2024.

Pour atteindre cet objectif, la Société de la Côte d’Ivoire a mis en place plusieurs initiatives stratégiques répondant aux besoins du marché ivoirien. Parmi celles-ci, on note :

L’augmentation du nombre de comités d’audit pour renforcer la gouvernance et la transparence financière, La nomination d’un nouveau Directeur Général Adjoint afin d’optimiser la gestion et la prise de décisions stratégiques, L’augmentation de son capital de 10 milliards de FCFA, en conformité avec la réglementation de la BCEAO, Le lancement du plan stratégique quinquennal « IMPULSION 2028 » en octobre 2024, visant à dynamiser la croissance et l’innovation au sein de la banque.

Détails financiers des performances de la SIB en 2024

Dans le détail, les principaux indicateurs financiers de la SIB ont connu une progression significative. Total du bilan +5 %, atteignant 1 685 milliards de FCFA, Collecte de ressources +8 %, portant les dépôts de la clientèle à 1 399 milliards de FCFA, Crédits alloués +6 %, s’établissant à 1 101 milliards de FCFA, Produit Net Bancaire (PNB) +8 %, atteignant 102,8 milliards de FCFA, soutenu par une forte progression de la marge d’intermédiation et des résultats sur opérations de marché (+13 % chacune).

Résultat d’exploitation +17 %, s’élevant à 57,4 milliards de FCFA, Coût du risque a baissé de 35 %, reflétant une amélioration notable de la qualité du portefeuille de crédits.

Un impact positif sur l’économie et la BRVM

La solide performance financière de la SIB a eu des effets positifs sur les principaux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Cette dynamique pourrait renforcer la confiance des investisseurs et stimuler la croissance du marché financier régional.

En outre, cette croissance soutenue du secteur bancaire pourrait avoir un impact positif sur l’économie ivoirienne dans son ensemble, notamment en facilitant l’accès aux financements pour les entreprises et les particuliers.