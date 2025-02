Abidjan a accueilli le lancement officiel du programme A-Beautypreneur, une initiative novatrice dédiée aux créatrices de contenus digitaux du secteur de la beauté. Ce projet ambitieux, fruit d’une collaboration entre COMMAN-YA, la coopération allemande et la GIZ, vise à renforcer les compétences et la compétitivité de ces entrepreneures ivoiriennes. A-Beautypreneur offre une formation complète et un accompagnement personnalisé pour permettre à ces femmes de développer leur activité et de prospérer dans l’industrie cosmétique.

A-Beautypreneur : former, promouvoir et entreprendre

Le programme A-Beautypreneur s’adresse aux influenceuses ivoiriennes de 25 à 45 ans, actives dans le domaine de la beauté. Il a pour objectif de les accompagner dans la formalisation et la structuration de leurs entreprises, tout en favorisant une croissance durable et la création d’emplois. Le programme s’articule autour de trois axes principaux : former, promouvoir et entreprendre.

Dans le cadre de la formation, les participantes bénéficieront d’une semaine de cours en présentiel, abordant des thématiques essentielles telles que l’influence marketing, la création de contenus optimisés, l’utilisation des réseaux sociaux, le développement commercial et la formalisation d’entreprise. En complément de cette formation en présentiel, elles suivront pendant sept semaines des cours en ligne axés sur le leadership, l’éducation financière, la gestion administrative, les techniques de vente et le développement de réseau.

Un aspect crucial du programme est l’accompagnement personnalisé offert à chaque participante. Elles seront encadrées par des mentores et des expertes du secteur de la cosmétique, qui les guideront dans le développement de leurs activités. Cet accompagnement se poursuivra dans le processus de formalisation de leurs entreprises, avec l’objectif de créer non seulement leur propre emploi, mais aussi des opportunités pour leur communauté.

Côte d’Ivoire : un programme 100 % féminin et ivoirien

Lors de son intervention, Isabelle Zongo, coordinatrice du projet, a souligné que ce programme est 100 % féminin, ivoirien et axé sur le potentiel. Elle a précisé que le programme est dédié aux entreprises dirigées par des femmes, avec une cible d’influenceuses basées à Abidjan et dans tout le pays. Les entreprises participantes doivent démontrer un potentiel de croissance et de création d’emplois, a-t-elle ajouté.

Marc Levesque, Directeur du programme à la GIZ, a encouragé les participantes à croire en leur vision. Il faut travailler dans votre vision, car vous serez appelées à devenir des pionnières pour certaines marques. Imprégnez-vous de ces apprentissages avant d’en tirer profit, a-t-il déclaré. Il a également insisté sur l’importance de changer la perception que l’on a du rôle des influenceuses. Il faut avoir une bonne vision en tant qu’influenceuse professionnelle, a-t-il souligné.

Le lancement du programme A-Beautypreneur marque une étape importante dans le soutien à l’entrepreneuriat féminin dans le secteur de la beauté en Côte d’Ivoire. Il offre aux créatrices de contenus digitaux une opportunité unique de développer leurs compétences, de structurer leurs activités et de contribuer à la croissance de l’industrie cosmétique ivoirienne.