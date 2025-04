En Côte d’Ivoire l’Eglise catholique ne reste pas indifférente au processus électoral en cours. A quelques mois de l’élection présidentielle, les responsables de l’Eglis expriment de plus en plus leurs inquiétudes. Mgr Marcellin Yao Kouadio, évêque de Daloa et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire (Cecci), a clairement exprimé ses doutes quant à l’indépendance de la Commission électorale. Il appelle également à une élection inclusive.

Côte d’Ivoire : l’Eglise catholique milite pour une élection présidentielle inclusive

La Commission électorale indépendante est l’objet de vives critiques. De simples citoyens aux acteurs politiques, beaucoup accuse la Commission électorale d’être à la solde du pouvoir. Même l’Eglise catholique ne croit pas entièrement à l’indépendance de ce dispositif central qui intervient dans l’organisation pratique des électorales.

Dans une interview accordé à JA, Mgr Marcellin Yao Kouadio a exprimé ses préoccupations sur le processus électoral. Après la publication de la liste électorale provisoire qui confirme la radiation de plusieurs opposants, présidentiables, le prélat s’inquiète et demande « l’intégration de tous les candidats ».

Le président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire (Cecci) estime que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral doivent œuvrer pour une élection inclusive et apaisée afin d’éviter aux Ivoriens « l’horreur des violences post-électorales« .

Déjà en janvier dernier, la Conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire (Cecci) après avoir pris acte de l’engagement du président Alassane Ouattara a garanti la transparence dans les élections, elle a exhorté « la commission électorale indépendante (CEI) à tout mettre en œuvre pour garantir des élections libres, équitables, transparentes, crédibles et inclusives afin d’accroître la confiance des citoyens dans le processus électoral ».

La politique étant une noble vocation pour la gestion du bien commun, la Conférence des Évêques Catholiques de Côte d’Ivoire, (CECCI) encourage tous les hommes politiques à respecter les valeurs d’intégrité et de décence. Elle condamne fermement toutes les formes de vente et d’achat de votes, qu’elle considère comme illégales et inadmissibles. Aussi, conseille-t-elle à tous les acteurs politiques et aux électeurs de s’en abstenir.

La CECCI appelle à la prière et à l’intégrité pour des élections pacifiques en Côte d’Ivoire

Dans le communiqué final de 126e Assemblée plénière, la Conférence des Évêques Catholiques de Côte d’Ivoire (CECCI) rappelle qu’il n’est pas de son rôle de dicter le choix des candidats à la présidence, mais qu’elle a le devoir de conseiller les citoyens sur l’importance de leurs choix électoraux. À cet égard, elle invite les Ivoiriens à se tourner vers Dieu dans la prière et le jeûne pour que pouvoir et opposition prennent des décisions fortes et responsables pour la nation.

Les évêques appellent à des élections pacifiques, sans violence ni exploitation de la religion ou de l’ethnie, et exhortent les hommes politiques à agir avec respect et responsabilité. Ils insistent également sur la nécessité pour les organes de régulation d’être vigilants, honnêtes, et résister à toute forme de corruption.

En cette année du jubilé de l’espérance, la CECCI souligne la priorité du respect de la séparation des pouvoirs et appelle à la gestion pacifique des conflits. Elle termine en rappelant que, si le Christ est notre espérance, il doit aussi guider l’élection de nos dirigeants pour raviver l’espérance de la nation.