© Le Canada renvoie un Ivoirien condamné pour crimes sexuels

Au Canada, un jeune Ivoirien est sous le coup d’une décision d’expulsion. Immigré au Canada depuis 2015, il sera bientôt renvoyé vers la Côte d’Ivoire, son pays d’origine. Cette expulsion s’annonce alors qu’il va bientôt purger sa peine de 5 ans écopés dans le cadre d’un vaste dossier de crimes sexuels. Il a été reconnu coupable d’agressions sexuelles sur mineures alors qu’il se savait atteint du VIH sida.

Canada : expulsion d’un Ivoirien condamné pour crime sexuels

B.D., un jeune Ivoirien, actuellement âgé de 28 ans au cœur d’un dossier de crimes sexuels au Canada. En décembre 2021, il a été reconnu coupable de crimes sexuels et condamné à 5 ans de prison pour des faits qui remontent à 2016 et 2017. Il doit recouvrir totalement la liberté dans quelques mois, mais n’ayant plus droit à la résidence permanente au Canada, il sera expulsé du pays. Son dossier est déjà confié à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui devra agir au moment opportun.

Le jeune Ivoirien serait impliqués dans plusieurs autres affaires compromettantes. Sa fiche disciplinaire ne milite pas en sa faveur. « En plus d’un rapport de renseignements sécuritaires qui indique qu’il a été impliqué dans de la magouille institutionnelle », rapporte Radio Canada. Il est passé par plusieurs étapes : libération conditionnelle ininterrompues, assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire.

Selon la Commission des libérations conditionnelles, le comportement de B.D. est par « moment problématique ». En janvier 2023, il avait été transféré dans une prison de haute sécurité après son implication dans une agression dirigée contre un autre détenu.