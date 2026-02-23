© Coopération militaire : la Côte d'Ivoire accueille la 5e édition de Flintlock

La Côte d’Ivoire est l’épicentre de la coopération militaire régionale pour la 5e édition de l’exercice militaire Flintlock. L’Italie, l’Algérie, le Cameroun, les Etats-Unis, la Tanzanie, le Bénin et plus de 30 nations sont réunies à Abidjan pour préparer le Flintlock 2026.

Côte d’Ivoire : la 5e édition de Flintlock en cours à Abidjan

Ce lundi 23 février 2026, des treillis au multiples motifs sont visibles au Noom Hôtel Abidjan. Ce ballet militaire discret mais stratégique, vient donner le ton au Flintlock 2026. La Côte d’Ivoire accueillait ainsi pour la cinquième fois la conférence de planification finale de l’exercice Flintlock. C’est le plus grand rendez-vous annuel des forces d’opérations spéciales en Afrique. Il est organisé par le Commandement américain pour l’Afrique (Africom).

Pendant quatre jours donc, soit du 23 au 26 février, les représentants ivoiriens, américains et délégués de plus de trente nations africaines et partenaires vont se fixer sur un dispositif qui mobilisera, en avril, plus de 1 500 participants sur deux sites : la Côte d’Ivoire et, pour la première fois, la Libye.

L’enjeu de cette réunion préparatoire dépasse largement le simple cadre logistique. Il s’agit de synchroniser les horloges, d’harmoniser les procédures et de bâtir un scénario d’entraînement commun à la hauteur des défis sécuritaires actuels. Le général de brigade Lopoua Tibe Bi, commandant des opérations spéciales ivoiriennes, a précisé que la finalité de cette coopération militaire : « de renforcer la confiance entre les partenaires, améliorer la fluidité des échanges et harmoniser nos procédures de traitement de l’information. »