La Côte d’Ivoire a enregistré une progression significative de son activité en matière de marchés publics durant l’année 2024. Selon un récent communiqué du Conseil des ministres, le montant total des marchés approuvés a connu une augmentation notable. Cette dynamique positive témoigne d’un engagement continu envers le développement économique et infrastructurel du pays.

Progression remarquable des approbations en Côte d’Ivoire

Le bilan des opérations de passation des marchés publics pour l’année 2024 révèle une tendance haussière en Côte d’Ivoire . Le montant global des marchés approuvés à fin décembre 2024 s’est élevé à 1,403 milliard de francs CFA, ce qui représente une augmentation substantielle de 27,3% par rapport à l’année précédente. Parallèlement, le nombre total de marchés approuvés a également progressé, atteignant 5288 en décembre 2024 contre 5510 en 2023, soit une hausse de 4,2%.

Le nombre total des marchés approuvés a également crû de 4,2%, s’établissant à 5288 en décembre 2024 contre 5510 marchés en 2023. Cette augmentation du volume et de la valeur des marchés publics souligne une activité économique soutenue et des investissements importants dans divers secteurs. Bien que les secteurs spécifiques ayant mobilisé le plus de fonds n’aient pas été détaillés, l’accent mis en 2024 sur les infrastructures et l’énergie a probablement joué un rôle majeur dans cette croissance. Des projets d’envergure dans la construction routière et le développement énergétique ont été privilégiés par le gouvernement en Côte d’Ivoire .

Concernant la participation des petites et moyennes entreprises (PME), une évolution contrastée est observée. La part en valeur des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises (PME) est passée de 45,4% à fin décembre 2023 à 34,9% à fin décembre 2024, soit une baisse de 10,5 points. Cependant, en termes de nombre de marchés, les PME ont connu une progression notable. Elles ont obtenu 4165 marchés en 2024, contre 3130 en 2023. De plus, le nombre de PME titulaires de marchés a significativement augmenté, passant de 1108 en 2023 à 1803 en 2024, soit une hausse de 62,7%.

Orientations stratégiques et réformes

Le gouvernement en Côte d’Ivoire avait défini des priorités claires dans son document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026. Il prévoyait de mobiliser des fonds importants pour des initiatives clés. Notamment, 569,6 milliards FCFA étaient alloués à l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation et le développement de grappes. De plus, 6,6 milliards FCFA étaient destinés à la promotion des investissements privés, 11,2 milliards FCFA à la promotion des PME et 878,6 milliards FCFA aux infrastructures routières.

L’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ANRMP) joue un rôle essentiel dans cette dynamique. À travers son plan stratégique 2023-2025, elle ambitionne de renforcer l’efficacité et la modernisation du système de la commande publique. L’objectif est de faire de ce système un moteur d’une économie compétitive et inclusive.

Dans cette optique, des réformes importantes ont été initiées, avec un accent particulier sur la dématérialisation des procédures. La mise en place de la plateforme Système intégré de gestion des opérations des marchés publics (SIGOMAP) s’inscrit dans cette volonté de modernisation.