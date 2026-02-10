© Côte d'Ivoire : Souleymane Diarrassouba lance le CPD 2026-2030

En Côte d’Ivoire, le Gouvernement et l’UNICEF ont officiellement lancé ce lundi 9 février 2026 à Abidjan, le Programme de Coopération (CPD) 2026-2030. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du Ministre du Plan et du Développement, le Docteur Souleymane Diarrassouba.

Côte d’Ivoire : le Programme de Coopération (CPD) 2026-2030 officiellement lancé

Ce nouveau cadre de partenariat stratégique entre la Côte d’Ivoire et l’UNICEF vise à renforcer les actions en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes et des femmes, en particulier les plus vulnérables. S’il est élaboré sous le leadership du Ministère du Plan et du Développement, en concertation avec les ministères sectoriels, la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement, le CPD est aligné sur le Plan National de Développement (PND) 2026-2030 et le Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable.

Selon le ministère du Plan et du Développement, ce partenariat traduit l’engagement commun de garantir les droits fondamentaux à la santé, à l’éducation, à la nutrition, à la protection sociale et à un environnement sain en Côte d’Ivoire.

#Économie | Coopération Côte d'Ivoire-UNICEF : le CPD 2026-2030, d'un coût de plus de 88 milliards FCFA officiellement lancé



Abidjan, le 09 février 2026 – La mise en œuvre du Programme de coopération (CPD) Côte d'Ivoire-UNICEF, sur la période 2026-2030 est estimée à 88, 8… pic.twitter.com/S2pD5g6uEa — Gouvernement de Côte d'Ivoire (@Gouvciofficiel) February 10, 2026

Dans son allocution, le Ministre Souleymane Diarrassouba a salué l’excellence du partenariat avec l’UNICEF et rappelé les acquis du programme précédent (2021-2025), notamment l’amélioration de la couverture vaccinale, de la nutrition infantile, de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement, à l’éducation et à la protection de l’enfant. Mais, il a souligné la persistance de défis majeurs liés aux disparités régionales, à la pauvreté multidimensionnelle des enfants, à l’exclusion scolaire et aux effets du changement climatique.

Le nouveau CPD 2026-2030 concentre ses priorités sur la protection de l’enfant, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la nutrition, l’éducation, ainsi que l’inclusion des adolescents et des jeunes. Le Représentant Résident de l’UNICEF, Jean-François Basse, a de son côté, mis en avant le caractère participatif du processus d’élaboration et l’engagement de l’UNICEF à ne laisser aucun enfant pour compte, en misant sur des financements innovants, la réduction des inégalités, la transformation digitale et la résilience face au changement climatique.

Estimé à 141,9 millions de dollars US, le CPD 2026-2030 repose sur un engagement collectif de l’État et de l’ensemble des partenaires. Le Ministre ivoirien a exprimé l’ambition de faire de ce programme un levier majeur d’accélération du développement humain et un modèle de partenariat stratégique réussi en Côte d’Ivoire.