Sénégal : grève à l’UCAD, la mort d’un étudiant secoue le gouvernement

Au Sénégal, la mort d’un étudiant lors de la grève déclenchée à l’UCAD secoue le gouvernement d’Ousmane Sonko. En tournée politique à l’intérieur du pays, le chef du gouvernement a pris le dossier. Après un premier communiqué publié, le gouvernement a annoncé un point de presse pour donner des détails sur la situation. Dans la foulée, l’exécutif fait face à une vague de critiques venant de la part des opposants. Le parti de l’ex-président Macky Sall a d’ailleurs demandé la démission du ministre de l’Intérieur.

Sénégal : un étudiant tué à l’UCAD, le gouvernement sous pression

Les tensions ont repris à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) au Sénégal dans la matinée du lundi 9 février 2026. L’intervention des forces de l’ordre a dégénéré, occasionnant une panique générale. Selon les premières informations rapportées, alors qu’elles tentaient de déloger des étudiants grévistes, les forces de l’ordre auraient fait usage de gaz lacrymogène. Au cours de l’opération, l’un des pavillons occupés par les étudiants a pris feu.

Le bilan de cette intervention musclée fait état d’un mort, de blessés et d’interpellations. Le président de l’Amicale de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO) a annoncé la mort de son camarade Abdoulaye Ba, étudiant en Licence 2 de médecine dentaire à la FMPO. Il a martelé que le décès est intervenu à l’intérieur de l’UCAD. Pour justifier cette grève déclenchée depuis quelques jours, les étudiants évoquent des arriérés de bourses non payées, les réformes annoncées dans le système d’attribution des bourses, la fermeture de restaurants universitaires.

Très vite, la situation a été récupérée par les acteurs politiques de l’opposition qui accablent le gouvernement. Des commentaires musclés et acerbes se sont enchaînés contre le gouvernement. La réaction qui a le plus attiré l’attention est celle du parti politique de l’ancien président de la République Macky Sall. L’Alliance pour la République (APR) « accuse le pouvoir Pastef d’être le seul responsable de cette inacceptable tragédie ». « Son incompétence et sa violence bestiale ont abouti à un drame inévitable, qui hélas, pourrait se reproduire avec ce pouvoir antipopulaire et de ruine nationale », lit-on dans le communiqué de l’APR. Pour finir, Macky Sall et ses soutiens exigent simplement et purement la démission du ministre de l’Intérieur.

Le gouvernement sénégalais appelle à la retenue

Dans une première réaction, en attendant un point de presse annoncé, le gouvernement appelle les différents acteurs concernés par la crise à la retenue. « En cette circonstance douloureuse, le Gouvernement s’incline respectueusement devant la mémoire du défunt et adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire. »

Les autorités ont promis de faire la lumière sur les circonstances de ce drame et d’établir les éventuelles responsabilités conformément aux lois et règlements en vigueur.