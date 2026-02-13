Conseil national de sécurité : Alassane Ouattara donne de nouvelles instructions

En Côte d’Ivoire, le Président Alassane Ouattara a présidé ce jeudi 12 février 2026, la première réunion de l’année du Conseil national de sécurité. Au terme des échanges, plusieurs orientations ont été arrêtées.

Conseil national de sécurité en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe de nouveaux objectifs

Ce jeudi 12 février, le Conseil national de sécurité (CNS) s’est réuni au Palais Présidentiel. Le CNS a d’abord dressé le bilan des actions menées entre 2012 et 2025 en Côte d’Ivoire. D’après les chiffres communiqués, l’indice moyen annuel de sécurité est passé de 3,6 en 2012 à 1,53 en 2025, soit une amélioration de 77,5 %. Le CNS a « noté, avec satisfaction, une amélioration continue de la situation sécuritaire, sur l’ensemble du territoire national, depuis 2012 ».

La progression est attribuée aux réformes engagées depuis plus d’une décennie. Il s’agit des opérations contre la grande criminalité, lutte contre le trafic de stupéfiants, surveillance face aux menaces terroristes, combat contre l’orpaillage clandestin ou encore contrôle de la fuite des produits agricoles vers les pays voisins. Les autorités mettent également en avant le renforcement des effectifs, la modernisation des équipements et la multiplication des infrastructures de sécurité.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé, ce jeudi 12 février 2026, au Palais de la Présidence de la République, une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS) sur la situation sécuritaire générale du pays.

Parmi les décisions les plus significatives figure le renforcement du dispositif aux frontières septentrionales. Le Conseil a instruit le Chef d’État-Major Général des Armées « à l’effet de prendre les mesures appropriées pour le renforcement du dispositif sécuritaire aux frontières Nord du pays ». L’autre dossier central concerne la hausse du nombre de réfugiés en Côte d’Ivoire en provenance du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du Ghana. Le total dépasse désormais 115 000 demandeurs d’asile.

Le Secrétaire exécutif du CNS est donc chargé de poursuivre la coordination de l’enregistrement biométrique et de l’assistance humanitaire, « conformément aux engagements internationaux » de la Côte d’Ivoire.

Le Conseil souligne par ailleurs que l’insuffisance de couverture en réseau constitue un frein au déploiement efficace des forces dans certaines zones frontalières. En réponse, Alassane Ouattara a instruit le Premier ministre d’accélérer le Programme national de connectivité rurale (PNCR). Il lui a aussi demandé « d’envisager la mise en œuvre de solutions “satellite à mobile” pour accélérer la couverture totale du territoire national ».

En dépit d’un bilan global jugé satisfaisant, le nombre d’accidents de la circulation en Côte d’Ivoire reste préoccupant. Le Premier ministre annoncera prochainement, en Conseil des ministres, des mesures destinées à réduire drastiquement les drames sur les routes. Enfin, Alassane Ouattara a exprimé sa satisfaction quant aux résultats enregistrés et a appelé les acteurs du secteur à maintenir leurs efforts pour préserver un climat apaisé sur l’ensemble du territoire.