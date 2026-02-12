Côte d’Ivoire : Adama Bictogo réapparaît après les rumeurs d’un enlèvement

© Adama Bictogo entouré de ses collègues ce jeudi 12 février 2026 à l'Assemblée nationale

Annoncé enlevé, Adama Bictogo réagit sans pourtant aborder le sujet. Il a annoncé sa participation à la séance plénière de l’Assemblée nationale ce jeudi 12 février 2026. Cette publication met définitivement fin aux rumeurs annonçant son enlèvement ou son arrestation. Des rumeurs qui ont secoué les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : Adama Bictogo met fin aux rumeurs sur son prétendu enlèvement

C’est définitivement clair. L’ancien président de l’Assemblée nationale n’est ni enlevé ni arrêté. Adama Bictogo s’est présenté ce jeudi à l’Assemblée nationale. Il a pris part à la séance plénière consacrée à la ratification de la liste des candidats aux commissions permanentes. Il était entouré de ses collègues députés qui étaient visiblement contents de le revoir après les folles rumeurs sur son prétendu enlèvement. L’ambiance était bon enfant et enthousiaste.

Mercredi 11 février, la toile s’est réveillée avec la grosse rumeur. Plusieurs publications annonçaient l’enlèvement d’Adama Bictogo. D’autres parlaient d’une arrestation formelle. Un peu plus tard dans la journée, l’un de ses proches a démenti les rumeurs. Mais elles se sont amplifiées après la publication d’un prétendu communiqué attribué à un avocat inconnu. Alain Toussaint, proche collaborateur d’Adama Bictogo, a alors publié un démenti formel.

Faut-il le rappeler, la Société nationale d’édition de documents administratifs et d’identification (Snedai), fondée par le député-maire, est secouée par une affaire de détournement. Le dossier a été porté devant la justice, qui a récemment condamné l’ancien directeur des affaires financières (DAF). Ce dernier ne veut visiblement pas couler seul. Il rejette l’idée selon laquelle il est le principal mis en cause. À l’en croire, il y a des complicités au haut niveau. Condamné à sept ans de prison ferme, il se dit prêt à confier des preuves à la justice si les conditions sont réunies pour son retour au pays.

