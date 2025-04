Les autorités de la Côte d’Ivoire se sont entretenues avec le chef du service du FMI (Fonds Monétaire International), M. Olaf Unteroberdoerster. Un entretien effectué sur la gestion de l’état d’avancement du programme économique et financier du pays.

Ceci à travers le mécanisme élargi de crédit (MEDC) et la facilité élargie de crédit (FEC), ainsi que le programme de réformes climatiques appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). Une discussion de quelques jours qui a abouti à une solution constructive et à la mise en œuvre des réformes structurelles du MEDC/FEC.

Côte d’Ivoire, de nouvelles directives dans la gestion du MEDC/FEC pour une économie émergeante

La Côte d’Ivoire, en collaboration avec le FMI, a conclu des accords de prêt pour le mécanisme élargi de crédit (MEDC) et la facilité élargie de crédit (FEC). Ainsi, le Conseil d’administration du FMI a approuvé en 2023 et 2024 un fonds de 2,6 milliards de DTS (environ 3,5 milliards de dollars) pour le MEDC et 975,6 millions de DTS (environ 1,3 milliard de dollars) pour le FEC. Ces fonds accordés ont été étudiés par le service du FMI, avec les autorités de la Côte d’Ivoire.

D’après le chef du service du FMI, les résultats des études de ces programmes ont été réjouissants, les amenant à signer un nouvel accord sur les mesures et les réformes structurelles à mettre en œuvre.Ainsi, parmi les réformes du MEDC, on note le maintien du déficit budgétaire à 3 % du PIB en 2025. Un taux conforme à la réglementation du déficit de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

A lire aussi : Côte d’Ivoire : ratification de 111 milliards FCFA

Il y a également la conclusion d’un nouvel accord concernant les mesures de réforme structurelle. Cet accord consiste à stimuler la mobilisation des recettes intérieures, la gestion des finances publiques et la gouvernance.

Le FMI a également signé des accords pour la FRD en Côte d’Ivoire. Ces accords concernent les taxes de transition climatique, un cadre de divulgation afin de booster l’investissement privé vert, le système d’alerte précoce aux catastrophes naturelles, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l’intégration du climat dans la gestion des finances publiques. Avec ces réformes, notons que l’économie de la Côte d’Ivoire est plus résiliente. Une résilience qui contribuera à l’augmentation de la croissance économique à 6 % à l’issue de l’année 2025.