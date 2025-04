Les agents du 39e arrondissement de police d’Abobo Anonkoua-Kouté en Côte d’Ivoire ont réalisé un coup de filet pour le moins singulier lundi 7 avril 2025. Intervenant à la gare de Bongouanou, située à Abobo N’dotré, ils ont appréhendé un individu en possession d’une variété de produits stupéfiants, suite à un tuyau anonyme signalant un transport illicite en cours.

Arrestation rocambolesque d’un transporteur de drogue aux explications nébuleuses à Abobo-N’dotré en Côte d’Ivoire

Arrivés sur les lieux, les policiers de Côte d’Ivoire ont rapidement identifié un homme dont le signalement correspondait précisément aux informations reçues. Porteur d’un sac à dos, l’individu a été immédiatement interpellé et conduit au commissariat pour une fouille approfondie.

L’inspection du sac a permis de mettre la main sur une cargaison pour le moins hétéroclite. Il s’agit de cinq blocs de cannabis, un demi-bloc d’Odikush (une forme de cannabis particulièrement prisée), deux cartons de comprimés de Tramaking 250 mg, ainsi qu’un carton contenant des emballages destinés au conditionnement de stupéfiants.

Des explications pour le moins surprenantes

Le suspect, identifié comme K.Y.M., âgé de 27 ans et se présentant comme un planteur domicilié à Bongouanou en Côte d’Ivoire, a livré une version des faits pour le moins étonnante. Il a affirmé avoir reçu ce « colis » d’un ressortissant ghanéen inconnu à Abobodoumé, dans la commune d’Attécoubé. Et sa mission, selon ses déclarations, était de le remettre à un autre individu, tout aussi non identifié, à Bongouanou.

La crédulité de l’histoire a de quoi laisser perplexe. L’idée d’accepter de transporter un sac rempli de drogues, sans poser de questions, pour le compte de parfaits inconnus, relève d’une confiance en l’humanité pour le moins naïve, voire d’un aveuglement volontaire face à l’illégalité de la situation.

Tout compte fait, une procédure judiciaire est actuellement en cours. Et le suspect sera prochainement présenté devant le parquet d’Abidjan, où il devra fournir des explications plus convaincantes sur cette curieuse mission de transport.