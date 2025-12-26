© Coup dur au PSG : Un attaquant lâche le club, le Bayern avance

Au PSG, le retour de blessure de l’attaquant star Ousmane Dembélé ne fait pas que du bien. Bradley Barcola, une des meilleures pépites du club pour les années à venir, veut faire ses valises. Le Bayern Munich avance déjà sur le dossier.

PSG : Bradley Barcola prêt à partir, le Bayern accélère

Brillant dès son arrivée au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a reculé dans la hiérarchie du club avec les montées en puissance de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Pour Luis Enrique, il n’est aujourd’hui qu’une option de secours, ce qui, visiblement, ne lui convient pas et explique son refus de prolonger son contrat.

Le malaise grandit autour de Bradley Barcola

Pour éviter une Mbappé, la direction du club de la capitale pourrait accepter une offre conséquente pour le transfert de Bradley Barcola. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne manque pas de prétendants. Outre le Real Madrid, qui surveillerait sa situation, le Bayern Munich serait aussi bien sûr sur les tranches pour le débaucher.

Le Bayern prêt à frapper fort pour Bradley Barcola

Et le club bavarois ne va pas tergiverser puisqu’il serait déjà en train de préparer une offre que pourrait accepter le PSG. En effet, l’écurie de Bundesliga voudrait investir 1000 millions d’euros dans le transfert de Bradley Barcola.

Sur ce coup, Paris aura du mal à céder son joueur et préserver, comme il le souhaitait, l’avenir du onze principal. Dans le même temps, avec le départ de Kylian Mbappé, qui a fait perdre beaucoup d’argent au club, Barcola pourrait obtenir son ticket de sortie.