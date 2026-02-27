© Ligue des Champions : Osimhen vs Salah en 8es de finale, le tirage complet

C’est fait ! Toutes les affiches des 8es de finale de la Ligue des Champions 2025-2026 sont connues. C’est notamment après le tirage au sort effectué par l’UEFA ce vendredi 27 février 2026 à Nyon. Liverpool de Mohamed Salah jouera contre Galatasaray de Victor Osimhen.

Ligue des Champions : le tirage complet des 8es de finale avec des chocs africains

Ce vendredi 26 février 2026, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions se déroulait à Nyon en Suisse. Outre l’affiche entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, il y aura un autre rendez-vous alléchant entre le Real Madrid de Brahim Diaz et Manchester City d’Omar Marmoush. Les deux clubs sont les potentiels futurs adversaires pour du PSG, champions en titre. Le club parisien est aussi dans la partie de tableau de Liverpool et du Bayern Munich.

Les Reds de Liverpool joueront contre Galatasaray, le Bayern affrontera l’Atalanta. De son côté, le FC Barcelone a hérité de Newcastle. Tombeur de l’Inter Milan, Bodø/Glimt croisera la route du Sporting Portugal. A noter aussi les affiches Arsenal-Leverkusen et Atletico-Tottenham.

Voici toutes les affiches des 8es de finale de la Ligue des Champions 2025-2026 :

PSG vs Chelsea

Galatasaray vs Liverpool

Real Madrid vs Manchester City

Atalanta vs Bayern Munich

Newcastle vs FC Barcelone

Atletico Madrid vs Tottenham

FK Bodø/Glimt vs Sporting Portugal

Bayer Leverkusen vs Arsenal

En ce qui concerne le programme des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les matchs aller se joueront les 10 et 11 mars prochain. La manche retour est prévue pour les 17-18 mars.