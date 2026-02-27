CAN 2025 : Le Maroc sort du silence après les sanctions de la CAF

Des semaines après les sanctions prononcées par la CAF contre le Sénégal et le Maroc, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) en a dit un peu plus sur sa contre-attaque en réplique aux sanctions pour les incidents de la finale de la CAN 2025.

Finale CAN 2025 : le Maroc ne digère toujours pas les sanctions prononcées

Plus d’un mois après la finale explosive de la CAN 2025 à Rabat, la fédération marocaine a dévoilé un peu plus les contours de sa contre-attaque en riposte aux sanctions du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF). Estimant injustes les condamnations prononcées à son encontre, mais aussi que celles visant le Sénégal sont trop légères, l’instance a annoncé ce jeudi 26 février 2026 à travers un communiqué, la tenue d’une réunion très prochainement.

« Une réunion spéciale sera consacrée à la Coupe d’Afrique des Nations dans les prochains jours, soulignant que la procédure judiciaire relative aux événements ayant accompagné la finale est toujours en cours, compte tenu des décisions injustes rendues par la Commission de discipline de la Confédération africaine de football à l’encontre de l’équipe nationale marocaine, et insistant sur la poursuite du suivi de cette affaire par les voies et procédures légales approuvées afin de protéger les fondements et les règlements du football. », peut-on lire.

Pour rappel, les joueurs sénégalais avaient provoqué l’interruption momentanée du match de la finale à la suite d’un penalty accordé au Maroc. Ce qui avait occasionné des débordements en tribunes, avec pour conséquences la condamnation de 18 supporters sénégalais la semaine passée à de la prison ferme.

Cette CAN 2025 n’en a pas fini de faire parler !