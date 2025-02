Né à Avrankou, dans le sud-est du Bénin, Abdoul Kafid TOKO est un entrepreneur civic tech et facilitateur en intelligence collective. Très vite, il est devenu une figure inspirante pour les jeunes Africains, grâce à son parcours académique exceptionnel et à ses engagements professionnels qui croisent technologie, innovation et transformation sociale. Dans cet article, AFRIQUE SUR 7 vous présente le parcours de l’homme aux grandes ambitions.

Kafid TOKO, un pionnier de l’intelligence collective au service de l’Afrique



Fils d’un gendarme, Abdoul Kafid Toko a grandi dans un contexte marqué par les déplacements fréquents dus aux mutations professionnelles de son père. « Je suis né à Avrankou et originaire de Bembèrèkè. Avec mon père, l’ex-Commandant de brigade Toko Koutogui Tokobi, nous avons vécu dans plusieurs localités comme l’Atacora, Djougou, Savè, avant de m’installer à Parakou pour mes études. » Ce parcours de vie nomade a forgé chez lui une grande capacité d’adaptation et un esprit ouvert sur la diversité culturelle.

Kafid Toko a suivi une formation en systèmes informatiques et logiciels à HECM Parakou, il est également passé par l’École nationale de Statistique, de Planification et de Démographie de l’Université de Parakou. Ce cursus alliant informatique, statistique, économie et gestion l’a orienté vers une quête : trouver une discipline qui lui permettrait de mettre à profit ses multiples compétences. « J’étais à la recherche d’une formation qui combine théorie et pratique, tout en me donnant une vision globale pour résoudre les problématiques complexes. C’est ainsi que j’ai découvert l’intelligence collective », a-t-il confié dans un entretien exclusif accordé à AFRIQUE SUR 7.

Après quelques déceptions causées par un manque de moyens pour accéder à des opportunités désirées à l’extérieur, Abdoul Kafid Toko a finalement quitté le Bénin. Il aurait pu s’établir au Vietnam ou encore à Paris, mais chaque fois, il n’arrivait pas à réunir les sommes nécessaires pour son départ. Dans la foulée, son géniteur, affaibli par la maladie, a tiré sa révérence. Cet épisode inattendu l’a plongé dans le désarroi, mais il en fallait plus pour émousser sa détermination et sa soif de réaliser ses ambitions.

En décembre 2020, il prend son vol pour le Royaume du Maroc, 10 jours après le décès de son père. « J’ai quitté le Bénin dans des moments difficiles, mais avec l’espoir de me former pour contribuer à quelque chose de structurant pour mon pays », raconte-t-il.

Ce départ douloureux a néanmoins ouvert la voie à une carrière prometteuse. Il a intégré l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), que le Prince héritier Moulay El Hassan a également choisie pour poursuivre ses études universitaires. Abdoul s’est distingué non seulement par son excellence académique, mais aussi par sa capacité à représenter son pays. Sous son impulsion, la communauté béninoise à l’université a considérablement grandi, devenant l’une des plus importantes sur le campus.

Un acteur clé de l’intelligence collective en Afrique

Dès son stage de Master, le potentiel de Kafid TOKO est remarqué par Lex Paulson, directeur de l’École d’Intelligence Collective. Impressionné par son expertise et sa vision, ce dernier lui propose un poste en tant qu’assistant chef de projet chargé du partenariat Afrique. Depuis plus de deux ans, Kafid Toko occupe ce poste stratégique qui l’amène à piloter des projets d’envergure. Parmi ses réalisations phares figure le projet Bridge Africa, un programme réunissant 147 jeunes leaders africains issus de 23 pays. « Je suis l’un des architectes derrière ce grand projet », a-t-il confié.

En parallèle, il anime des ateliers de formation et de renforcement des capacités en intelligence collective au profit des collaborateurs du groupe OCP. Il accompagne également le projet stratégique UM6P Vision 2030. A ce jour, le jeune Kafid a plus d’une vingtaine de facilitations en transformation organisationnelle à son actif.

Dans ce domaine, le jeune béninois de 29 ans combine informatique, data, psychologie humaine, management et sciences politiques. Il s’y plait très bien, car c’est une discipline qui lui permet d’unir plusieurs domaines pour créer un impact concret pour l’émergence des communautés.

Un entrepreneur au service de l’innovation sociale

En véritable visionnaire, Abdoul Kafid Toko ne limite pas ses ambitions à son emploi principal. En 2022, il fonde Africitizen, une agence d’innovation sociale dédiée à la promotion du développement et de la mise en œuvre des politiques publiques au Bénin et en Côte d’Ivoire. « L’idée était de créer une structure capable d’apporter des solutions concrètes aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux. Malgré un emploi à temps plein au Maroc, j’ai réussi à concrétiser ce projet en moins d’un an, et les résultats sont très encourageants. »

Grâce à une stratégie d’approche basée sur la valorisation des opportunités offertes par l’UM6P, Kafid Toko a également contribué à la croissance de la communauté béninoise au sein de cette université. « Lorsque j’y suis arrivé, nous étions à peine quatre Béninois. Aujourd’hui, nous sommes l’une des communautés les plus importantes. C’est une fierté pour moi de voir nos compatriotes saisir ces opportunités. »

Un patriote engagé pour le retour au bercail



Malgré son succès à l’étranger, il reste profondément attaché à son pays natal. « Je suis convaincu que l’on ne se sent jamais mieux que chez soi. Mais pour rentrer, il faut être prêt à apporter une véritable valeur ajoutée et ne pas devenir un poids pour le système. » À travers Africitizen et d’autres initiatives, il prépare son retour au Bénin pour contribuer durablement au développement de son pays.

Pour lui, la réussite va bien au-delà de la question financière. Ce qui me motive Abdoul au quotidien, c’est de savoir que son travail améliore les conditions de vie des autres. « Je serai satisfait de voir que demain, grâce à ce que j’ai accompli, on ait pu améliorer les conditions d’accès à l’éducation, à la santé, à l’agriculture ou que j’aie pu créer des emplois au profit d’autres personnes. Cela m’apporterait une immense satisfaction. »

Des mentors qui ont façonné la vision de Kafid Toko

Abdoul reconnaît l’importance des mentors dans son parcours. Parmi eux, le Professeur Judicaël Alladatin, aujourd’hui enseignant à l’Université de Montréal, l’a fortement influencé. « Depuis 2015, il m’a guidé et conforté dans mon choix de m’orienter vers l’intelligence collective. » Son actuel patron, Lex Paulson, occupe également une place particulière dans son cheminement. « Il a su voir en moi un talent qu’il fallait accompagner. Grâce à sa confiance, je me retrouve impliqué dans des projets ambitieux. »

Un modèle pour la jeunesse africaine

Abdoul TOKO incarne une nouvelle génération de leaders africains, résolument tournés vers l’innovation et le progrès collectif. Ses valeurs – le vivre-ensemble, la justice, l’excellence et l’impact social – résonnent dans chacune de ses actions. « Mon parcours personnel, marqué par des défis et des sacrifices, me permet d’inspirer les jeunes autour de moi. Je veux qu’ils croient en eux et réalisent des choses incroyables. »

En choisissant le Maroc pour la suite de ses études, Abdoul Kafid Toko a su bâtir un réseau international et se positionner comme un acteur incontournable dans le domaine de l’intelligence collective. « Je n’ai aucun regret d’avoir choisi l’UM6P. C’est un grand projet qui offre des opportunités comparables à celles des grandes universités mondiales. »

Un avenir prometteur

Avec une vision claire et des projets structurés, Kafid TOKO s’inscrit comme un bâtisseur du futur. Qu’il s’agisse de former de jeunes leaders, de promouvoir l’innovation sociale ou de renforcer la coopération africaine, il travaille sans relâche pour laisser une empreinte positive. « Sur le moyen et le long terme, je souhaite développer mon agence et rentrer au Bénin pour me consacrer pleinement à cette activité. Je sais que je peux apporter beaucoup à ma communauté et contribuer à la dynamique de développement de mon pays. »

Le parcours d’Abdoul Kafid TOKO est la preuve qu’avec de la résilience, du travail acharné et une vision claire, il est possible de transformer les obstacles en opportunités et d’inspirer une génération entière.