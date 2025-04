Le Bénin se prépare à un événement démocratique majeur en 2026, avec ses premières élections générales. Les préparatifs avancent, et l’attention se tourne vers les huit millions d’électeurs attendus aux urnes. La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) et l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) travaillent de concert pour assurer un scrutin transparent et efficace.

Préparatifs techniques et logistiques

Les chiffres annoncés par la CENA et l’ANIP témoignent de l’ampleur de l’organisation. Huit millions de Béninois, inscrits sur la liste électorale, sont appelés à voter. Ce nombre marque une progression notable par rapport à l’élection présidentielle de 2021, qui avait mobilisé 5,5 millions d’électeurs. Le pays se prépare à déployer 8 014 centres de vote et 18 000 postes de vote.

La logistique est primordiale pour garantir le bon déroulement du scrutin. L’ANIP doit transmettre les statistiques de la Liste Électorale Informatisée (LEI) 180 jours avant le vote. La liste elle-même doit être fournie 60 jours avant le premier tour, conformément à l’article 17 du Code électoral. « Les organes impliqués dans l’organisation des élections au Bénin se mobilisent pour 2026 », a t-il été rapporté lors de la séance de travail.

Incertitudes politiques et attentes

Malgré l’avancement des préparatifs techniques, le paysage politique reste flou. Les états-majors des partis politiques n’ont pas encore désigné leurs candidats. Le mystère persiste quant à la succession de Patrice Talon. Cette incertitude alimente les spéculations et les attentes des citoyens. Les Béninois observent avec attention les développements politiques à venir. Ils espèrent des élections transparentes et équitables. « A ce jour, le mystère reste entier sur la succession de Patrice Talon », peut-on lire dans le rapport. L’attente des populations est palpable.