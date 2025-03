Le Fonds Monétaire International (FMI) intervient au Sénégal pour rectifier la gestion des finances publiques. Cette action fait suite à la découverte de chiffres manipulés concernant la dette et le déficit public. La Cour des comptes a révélé ces anomalies lors d’un audit sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024.

Réformes en cours

Une mission du FMI s’est rendue à Dakar du 18 au 26 mars. L’objectif était d’établir avec le gouvernement sénégalais les mesures correctives nécessaires. Edward Gemayel, chef de la mission, a souligné l’élaboration de réformes pour renforcer la gestion des finances publiques. Il a notamment pointé la sous-estimation du niveau de la dette publique par l’ancien gouvernement.

« Nous travaillons activement à identifier des réformes pour améliorer la gestion des finances publiques, à la suite des défaillances identifiées par la Cour des comptes. »

Gemayel a insisté sur la mise en place de mécanismes de prévention pour l’avenir. Malgré une dette proche de 100% du PIB, il a assuré que la dette du Sénégal restait « viable ». Il a précisé que le gouvernement était « capable d’honorer le service de la dette ». Le FMI n’a pas demandé de restructuration de la dette à ce jour.

Écart de 10%

La situation financière du Sénégal requiert une attention particulière. Le rapport de la Cour des comptes, publié en février 2024, a révélé une dette publique de 99,67% du PIB. Ce chiffre représente un écart de près de 10% par rapport aux chiffres officiels. Le gouvernement avait annoncé un taux de dette de 73,6% du PIB.

« Cela représente un écart de près de 10% par rapport aux chiffres officiels communiqués par le gouvernement. »

La Cour des comptes a indiqué un supplément de dette non publié d’environ 1 892 milliards de francs CFA. Abdourakhmane Sarr, ministre de l’Économie et des Finances, a reconnu l’existence de cette dette supplémentaire. Cette dette non déclarée a faussé la perception de la santé économique du pays.

Polémique politique

Les révélations ont alimenté la polémique politique au Sénégal. Ousmane Sonko, leader de l’opposition, a accusé l’ancien Président Macky Sall de falsification des chiffres économiques. Macky Sall a rejeté ces accusations, affirmant avoir laissé un pays avec des indicateurs économiques « au vert ».

« Lors de ses derniers mois en fonction, il a soutenu que son gouvernement avait laissé un pays avec des indicateurs économiques « au vert » »

Le FMI soumettra un rapport à son Conseil d’administration. Deux options sont envisagées : une dérogation avec mesures correctives rapides, ou un remboursement des décaissements. Le FMI insiste sur la transparence et la stabilité financière à long terme.