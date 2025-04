Les autorités béninoises ont réalisé un coup de filet significatif dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Cette opération, menée par le commissariat frontalier de Malanville, a permis la saisie d’une quantité importante de chanvre indien. L’intervention s’est déroulée précisément à l’embarcadère de Tounga-léda, un point de passage crucial entre le Bénin et le Niger.

Plus de 350 kg de chanvre indien interceptés

Dans la nuit du samedi 12 avril 2025, les forces de l’ordre ont mené une intervention décisive. Cette action visait un convoi clandestin transportant illégalement du chanvre indien. L’opération s’est déroulée au niveau de l’embarcadère de Tounga-léda, situé dans la commune de Malanville. Deux individus tentaient de traverser la frontière par voie fluviale. Ils utilisaient une barque pour transporter leur cargaison vers le Niger voisin.

Alertés par des activités suspectes, les agents du commissariat frontalier ont rapidement agi. L’un des trafiquants a réussi à échapper à l’arrestation en sautant dans le fleuve. Il a profité de l’obscurité pour prendre la fuite. Son complice n’a pas eu la même chance et a été appréhendé après une courte tentative de fuite à moto. Les forces de l’ordre l’ont interpellé en possession de plusieurs sacs. Ces sacs contenaient des plaquettes de chanvre indien soigneusement emballées.

Selon les informations rapportées par Sota FM, la quantité de drogue saisie est considérable. Elle est estimée à plus de 350 kilogrammes. L’enquête préliminaire révèle que cette drogue provenait du Ghana. Elle a transité par le Togo avant d’atteindre le territoire béninois. Sa destination finale était le marché nigérien. Le trafiquant arrêté est un jeune lutteur bien connu dans la localité. Il a été placé sous contrôle judiciaire et devra répondre de ses actes. Il comparaîtra devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans les jours à venir.

Conséquences et prochaines étapes judiciaires

L’arrestation de ce trafiquant et la saisie de cette importante quantité de drogue représentent un succès notable pour les autorités béninoises. Cette opération met en lumière les efforts continus pour démanteler les réseaux de trafic de stupéfiants dans la région frontalière. La provenance de la drogue, transitant par plusieurs pays avant d’atteindre le Bénin, souligne la complexité des routes de trafic en Afrique de l’Ouest.

L’interpellation du jeune lutteur, figure locale, pourrait avoir des répercussions importantes au sein de sa communauté. Son implication dans un tel trafic soulève des questions sur les motivations et les réseaux qui l’ont conduit à commettre ces actes. La procédure judiciaire en cours devant la CRIET permettra d’établir les faits et de déterminer les sanctions applicables.

Les autorités devraient poursuivre leurs investigations pour identifier et démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans ce trafic. « La vigilance de nos équipes a permis cette importante saisie », a déclaré un responsable du commissariat frontalier, soulignant l’efficacité du travail de terrain. Cette affaire met en évidence la nécessité d’une coopération régionale renforcée pour lutter efficacement contre le crime organisé transfrontalier.