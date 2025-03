Au Ghana, la raffinerie de pétrole de Tema peine à retrouver sa capacité de production. Un phénomène lié au vieillissement des infrastructures entraînant le dysfonctionnement de la capacité optimale. Ainsi, pour pallier cette situation, un investissement de 25 millions USD serait obligatoire pour la rénovation ou restructuration des infrastructures.

Ghana, lourds investissements pour la renaissance du TOR

Ces dernières années, le Ghana dépense la plupart de son économie dans les importations de carburant. Une dépendance croissante, liée aux dysfonctionnements de la raffinerie de pétrole du TOR. Cette dernière ne répond plus aux besoins du marché à cause de sa faible production. Une situation qui est liée à un manque de financement significatif dans la modernisation des infrastructures.

Par ailleurs, pour optimiser sa production initiale et empêcher la dépendance aux importations de carburant, le directeur général par intérim, Dr Yussif Sulemana, souligne qu’un investissement de 25 millions de dollars pour l’installation de l’ensemble des machines et la modernisation des infrastructures est nécessaire. Cet investissement permettra à la raffinerie de retrouver sa capacité initiale de production de pétrole de haute qualité. Ce dernier contribuera également à l’indépendance du Ghana dans les importations de carburant.

Toutefois, la raffinerie pourrait retrouver sa capacité de production le plus tôt possible. Ainsi, des structures financières et des investisseurs se prononcent déjà pour accompagner la raffinerie de pétrole du Ghana. Selon le directeur général par intérim, Dr Sulemana, sept sociétés ont suscité leur intérêt pour la raffinerie. Ces dernières ont pour objectif d’investir dans le renouvellement de la raffinerie, avec une prise en charge entière du projet, ou une modernisation partielle des installations.

Pour l’obtention rapide des fonds, une structure de crédit s’associera à l’initiative. Parallèlement, d’autres entreprises comptent rénover la raffinerie en respectant les normes environnementales modernes et améliorer leur efficacité. En outre, l’aboutissement de ces investissements permettra à TOR de booster sa production et de regagner sa place dans le secteur énergétique.

Actuellement, soulignons que le prix du carburant au Ghana a connu une hausse significative. Ce qui aura des conséquences négatives sur l’économie du pays, qui reste elle-même un défi à relever. Sans oublier l’augmentation du prix du transport, pesant lourdement sur les revenus de la population.