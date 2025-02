Au Ghana, l’ancien président John Dramani Mahama a tenu une séance de dialogue avec les chefs d’État. Cette séance visait à réfléchir au développement de l’Afrique à travers la ZLECA (Zone de libre-échange continentale africaine), un programme qui pourrait aider le continent à créer un marché unique de mille milliards de dollars grâce à des investissements dans les infrastructures.

Ghana : des infrastructures essentielles pour le commerce intra-africain

Le Ghana, avec ses partenaires, compte investir dans les infrastructures routières et ferroviaires afin de dynamiser le marché unique africain. Ainsi, pour John Dramani Mahama, il est essentiel de miser sur les infrastructures pour assurer le succès de la ZLECA.

« Nous devons investir dans des réseaux routiers et ferroviaires efficaces, des aéroports, des ports maritimes et la connectivité numérique. Nous devons renforcer la chaîne d’approvisionnement sur le continent afin de garantir que nos industries produisent des biens et des services conformes aux normes nationales et mondiales », a-t-il insisté.

John Dramani Mahama a ajouté :

« La ZLECA est une véritable opportunité. Pour en tirer pleinement parti, les gouvernements africains doivent collaborer étroitement avec le secteur privé, notamment à travers des zones économiques spéciales, afin de faciliter la production et le commerce », a-t-il renchéri.

Par ailleurs, un meilleur accès au financement pour les petites et moyennes entreprises ainsi que des investissements dans l’enseignement technique et professionnel, permettant aux jeunes d’acquérir les compétences nécessaires pour l’avenir, contribueraient également à renforcer le marché africain.