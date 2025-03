La Côte d’Ivoire est plus que jamais déterminée à lutter contre la pollution atmosphérique et sonore créée par les véhicules dans les rues. Ainsi, le gouvernement ivoirien a décidé d’opter pour la promotion et l’usage des véhicules électriques. Un délai de cinq ans a été fixé par les autorités compétentes pour faire de ce projet une réalité.

Côte d’Ivoire : un objectif ambitieux pour 2030

La Côte d’Ivoire dans son ambition de voir le parc automobile de l’État doté de véhicules électriques, a prévu un délai suffisant pour rendre cela effectif. Selon Dioman Coné, responsable au ministère des Transports, l’objectif du gouvernement est d’atteindre 10 % de véhicules électriques dans son parc automobile d’ici 2030. À cet effet, les cinq prochaines années s’annoncent décisives pour le pays des Éléphants.

“Le gouvernement ivoirien a pour objectif, d’ici à 2030, d’atteindre 10 % de véhicules électriques dans le parc automobile de l’État et de créer un écosystème favorable à leur adoption par les acteurs privés, en donnant l’exemple”, a affirmé Dioman Coné lors d’une réunion organisée dans le cadre du Projet Transition Bas Carbone (TBC) à Abidjan.

Des mesures incitatives pour atteindre l’objectif

Afin d’atteindre cet objectif, le gouvernement ivoirien a pris les dispositions nécessaires. Ainsi, un décret a été adopté pour faciliter l’introduction des véhicules électriques.

Celui-ci repose sur quatre grands axes. Il s’agit des incitations fiscales et administratives, le développement d’infrastructures de recharge couvrant l’ensemble du territoire, l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau de transport et enfin une gestion durable du cycle de vie des batteries et des véhicules électriques