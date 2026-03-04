La Côte d’Ivoire lève 66 milliards FCFA

Après la réussite de son émission portant sur un montant de 80 milliards de francs CFA, la Côte d’Ivoire a conclu une nouvelle opération ce mardi 3 mars 2026. Pour une demande de 60 milliards de francs CFA, les souscriptions totales ont atteint 98 milliards de francs CFA. Sur ce montant total mobilisé, le Trésor public ivoirien a retenu la somme de 66 milliards de francs CFA.

La Côte d’Ivoire bénéficie une fois encore de la confiance des investisseurs sur le marché financier régional. Plus de 153 milliards de francs CFA en l’espace d’une semaine. Ce mardi, les souscripteurs ont manifesté leurs intérêts pour une demande de 60 milliards. À l’issue de l’opération, les souscriptions enregistrées ont atteint 98 milliards, soit un taux de couverture de 163,83 % du montant mis en adjudication.

L’émission est subdivisée en trois Obligations Assimilables du Trésor (OAT). Des titres de maturité de trois ans, cinq ans et sept ans. Les intérêts des titres de maturité de 3 ans sont fixés à 5,35 %; 5,60 % et 5,85 % pour les maturités de 5 ans et 7 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année.

Contrairement à la dernière émission, une souscription provient de l’AES. Dans le tableau des souscriptions, on observe un montant de 2 milliards de francs CFA en provenance du Burkina Faso. La plus grande part des soumissions globales provient de la Côte d’Ivoire avec 96 milliards de francs CFA.

