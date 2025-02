Le Bénin a connu une légère augmentation des prix en ce début d’année 2025. L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a connu une légère augmentation en passant de 100,4 en décembre 2024 à 100,7 en janvier 2025, soit une hausse de 0,3%. Cette progression s’explique en grande partie par la hausse des prix des produits alimentaires et des transports.

Bénin : les produits alimentaires et les transports en tête des augmentations

Les prix du maïs en grains séchés ont augmenté de 2,5% en raison de sa rareté sur les marchés. Les prix des tomates fraîches ont également connu une forte augmentation de 7,2% en raison d’une baisse de l’offre. Du côté des carburants, le prix de l’essence a légèrement augmenté de 0,8% en raison d’un ajustement des prix à la pompe.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les produits dont les prix sont volatils en raison de facteurs saisonniers ou énergétiques, a baissé de 1,2% en un mois. Cette baisse suggère que les pressions inflationnistes sous-jacentes pourraient être contenues.

Les prix des produits importés ont augmenté de 1,4%, tandis que ceux des produits locaux ont connu une progression de 0,4%. Cette différence peut s’expliquer par plusieurs facteurs, tels que les coûts de transport, les taux de change et les politiques commerciales.

Sur un an, le coût de la vie a augmenté de 0,6% par rapport à janvier 2024. Certains secteurs, tels que l’alimentation et les transports, ont été plus touchés, tandis que d’autres, comme le logement et la communication, ont connu une baisse de leurs prix. Le taux d’inflation moyen annuel s’établit désormais à 1,3%, en légère hausse par rapport à décembre 2024.

Les autorités béninoises suivent de près l’évolution de l’inflation et mettent en œuvre des mesures pour maîtriser la hausse des prix. Il est important de rester vigilant face aux fluctuations des prix des produits de base, qui peuvent avoir un impact significatif sur le pouvoir d’achat des ménages.

L’inflation au Bénin a connu une légère hausse en janvier 2025, principalement en raison de l’augmentation des prix des produits alimentaires et des transports. Les autorités restent attentives à l’évolution de la situation et prennent des mesures pour soutenir le pouvoir d’achat des populations.