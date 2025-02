Malgré les tensions politiques persistantes, le pétrole brut nigérien continue d’être exporté via le Bénin, témoignant de l’importance de cet oléoduc pour l’économie du Niger. Cette exportation, qui a débuté en 2024, représente une source de revenus substantielle pour l’État nigérien et son partenaire chinois, la CNPC. Cependant, les relations tendues entre les deux pays voisins pourraient à terme menacer cette manne financière.

Un oléoduc vital pour l’économie nigérienne

Plus de 14 millions de barils de pétrole brut nigérien ont été exportés via le Bénin, et ce, malgré la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays. Cette information a été communiquée par Sahabi Oumarou, ministre nigérien en charge du Pétrole. Il a précisé que 14 cargos ont chargé cette quantité de pétrole. La part de l’État nigérien s’élève à plus de 3,5 millions de barils. Le reste appartient à la China National Petroleum Corporation (CNPC).

L’acheminement du pétrole nigérien vers le marché international se fait grâce à un oléoduc de 2 000 km reliant Agadem au port béninois de Sèmè-Kpodji. Ce projet colossal représente un enjeu économique majeur pour le Niger. Il permet au pays de diversifier ses sources de revenus et de réduire sa dépendance à l’aide extérieure.

Des tensions politiques qui persistent

Cependant, le chargement du pétrole au port béninois a été entravé par des tensions entre les deux pays. Ces tensions ont été exacerbées par le coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger. Niamey accuse Cotonou de soutenir des activités de déstabilisation, ce que le Bénin dément catégoriquement.

Malgré la levée des sanctions imposées par la CEDEAO, les frontières terrestres entre le Niger et le Bénin restent fermées. Cette situation fragilise les relations entre les deux pays et pourrait à terme compromettre l’exploitation de l’oléoduc.

Un enjeu économique et politique majeur

L’exportation du pétrole nigérien via le Bénin est un enjeu économique crucial pour les deux pays. Elle représente une source de revenus importante pour le Niger et un atout stratégique pour le Bénin. Cependant, les tensions politiques persistantes menacent de fragiliser cette coopération.

L’avenir de l’oléoduc Niger-Bénin dépendra de la capacité des deux pays à surmonter leurs différends politiques et à privilégier leurs intérêts économiques communs. Une résolution de la crise politique au Niger et une normalisation des relations avec le Bénin sont essentielles pour assurer la pérennité de cette infrastructure et garantir les revenus pétroliers du Niger.

« À ce jour, 14 cargos ont chargé un total de 14 138 316 barils de pétrole brut » par le biais du Bénin, a affirmé Sahabi Oumarou, ministre nigérien en charge du Pétrole.

« La part de l’État nigérien s’élève à 3 553 802 barils », a-t-il ajouté.