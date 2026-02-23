Législative partielle : Tidjane Thiam réagit à la victoire du PDCI-RDA

En Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), a réagi à la victoire du candidat Hervé Alliali face à son adversaire du RHDP lors de l’élection législative partielle à Toumodi.

Législative partielle à Toumodi : le message de Tidjane Thiam après la victoire Hervé Alliali

Dans un communiqué rendu public ces dernières heures, Tidjane Thiam président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) a réagi à la victoire de son clan lors des législatives partielles à Toumodi en Côte d’Ivoire. « Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à notre candidat victorieux, Hervé Alliali, dont l’élection vient renforcer la présence du PDCI-RDA à l’Assemblée nationale », a déclaré Tidjane Thiam.

Hervé Alliali a été déclaré vainqueur du scrutin face à Raymonde Goudou Koffi, candidate du parti au pouvoir. D’après les résultats de la Commission électorale indépendante (CEI), le candidat du PDCI-RDA a recueilli 7 182 voix, soit 56,11 % des suffrages exprimés, contre 5 423 voix, soit 42,37 %, pour son adversaire. « Cette victoire n’est pas le fruit du hasard. Elle est l’aboutissement d’un engagement constant sur le terrain, d’une mobilisation exemplaire des militants et d’une détermination collective face aux pressions et aux tentatives d’intimidation », a ajouté Tidjane Thiam.

Il a continué : « Je rends un hommage à la population militante de Toumodi, conservée digne et déerminée. Je remercie le comité d’organisation pour son sens élevé de l’engagement, les cadres et responsables du parti pour leur implication directe ou indirecte, ainsi que la Haute direction du PDCI-RDA pour son leadership constant. »

Tidjane Thiam a aussi salué la décision intervenue à Hiré à l’issue du vote, qui confirme également une évolution favorable au PDCI-RDA. « J’adresse mes vives félicitations au candidat élu, Serge N’Guessan, ainsi qu’à tous ceux qui ont pris part à ce choix. Ces avancées nous engagent. Elles nous rappellent que l’unité, la discipline et la persévérance demeurent nos plus grandes forces. Restons mobilisés et poursuivons, tous ensemble, le travail pour le renforcement du parti et le service de la Nation », a-t-il lancé.