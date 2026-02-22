Législatives partielles : le RHDP battu sur tous les fronts

Durée de lecture : 2 minutes
Législatives partielles : le RHDP battu sur tous les fronts
© Des militants du RHDP

Le RDHP s’est incliné à l’issue des élections législatives partielles du 21 février 2026. Dans deux localités où les élections ont été reprises, le parti présidentiel n’a levé aucun siège. À Toumodi, le PDCI-RDA s’est largement imposé. À Dualla – Massala, c’est un candidat qui a dicté sa loi à Dosso Mamadou, candidat du RHDP.

Côte d’Ivoire : le RHDP battu aux législatives partielles

Le verdict provisoire livré par la Commission électorale indépendante est sans appel : le RHDP tombe à Toumodi commune et à Dualla-Massala, communes et sous-préfectures. Selon les chiffres de la Commission électorale, c’est Hervé Alliali du PDCI-RDA qui l’emporte à Toumodi avec 56,11 % des suffrages exprimés. Il devance son adversaire direct du RHDP, Raymonde Goudou Coffie, qui a recueilli 42,37 % des voix.

À Dualla-Massala, communes et sous-préfectures ; le représentant du RHDP n’a pas tenu face à la machine du candidat indépendant Dosso Aboubacar Sidiky. L’indépendant a signé sa victoire avec 49,10 % des suffrages exprimés contre 47,50 % pour Dosso Mamadou du RHDP. Un renversement de situation par rapport aux premières élections où Dosso Mamadou avait été déclaré vainqueur avec 35,11 % contre 33,00 pour Dosso Aboubacar Sidiky.

Dans le contexte particulièrement tendu de Toumodi, les deux principaux candidats ont adopté une posture de paix. Après la proclamation des résultats provisoires, Goudou Raymonde Coffie a félicité Hervé Alliali par appel téléphonique. En retour, le nouveau député élu s’est rendu au domicile de sa challenger. Un geste qui montre la voie à suivre aux militants afin d’éviter les tensions entre les deux camps.

Il convient de souligner que ces résultats ne modifient pas l’actuelle configuration de l’Assermentée nationale. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) maintient sa majorité parlementaire et le PDCI-RDA reste la deuxième force politique de l’Assemblée nationale.

