Législatives partielles : le PDCI en passe de remporter Toumodi

En Côte d’Ivoire, une partie des électeurs est retournée aux urnes ce samedi 21 février 2026 dans le cadre des législatives partielles. À Toumodi, les grandes tendances provisoires confirment le PDCI-RDA en tête. Ces élections ont été autorisées par le Conseil constitutionnel qui a invalidé les élections du 27 décembre dernier dans certaines localités.

Côte d’Ivoire – Législatives partielles : Hervé Alliali (PDCI) devant Raymonde Goudou (RHDP)

En attendant les confirmations de la Commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel, les chiffres provisoires issus des compilations donnent vainqueur le candidat Hervé Alliali. Le candidat du PDCI-RDA est en passe de remporter les législatives partielles avec une large avance devant Raymonde Goudou Coffie du RHDP. « Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à M. Alliali Hervé pour sa brillante victoire à l’issue de la reprise des élections législatives à Toumodi », a écrit Jean-Marc Yacé, député PDCI-RDA.

Il a salué une victoire qui est « le fruit du travail, de la constance et de la mobilisation des militants et sympathisants ». Le député a rappelé à Hervé Alliali que sa victoire intervient dans un « contexte particulier, marqué par des enjeux importants et une forte attente des populations ».

Sur les réseaux sociaux, les messages de félicitations s’enchaînent à l’endroit du candidat du PDCI. À Toumodi, les militants et sympathisants du parti d’opposition n’ont pas attendu la confirmation des institutions pour fêter. Liasse populaire constatée dans les rues.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel a exigé la reprise des élections suite à un recours de la candidate du RHDP, parti présidentiel. Elle avait introduit une requête pour demander l’annulation des élections suite à des irrégularités présumées relevées dans plusieurs centres de vote. Les résultats annulés donnaient vainqueur Hervé Alliali avec 17 voix d’avance. Avec les premiers chiffres des élections partielles, on peut dire que les populations de Toumodi ont réaffirmé leur soutien au PDCI-RDA.