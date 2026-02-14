Côte d’Ivoire : la route a tué 164 personnes en moins de 2 mois

En Côte d’Ivoire, le bilan des accidents de la circulation est lourd. Cette situation est préoccupante et suscite des actions au niveau des autorités. Le Ministère des transports terrestres attire l’attention de tous sur le drame qui se joue quotidiennement sur les routes ivoiriennes.

Côte d’Ivoire : mesures fortes contre les infractions routières

519 accidents, 164 décès et 1 934 blessés enregistrés depuis le 1er janvier 2026, soit en moins de deux mois. Lors de la dernière réunion du Conseil national de sécurité, le sujet a été débattu avec gravité et des mesures annoncées. Face à la gravité de la situation, le Ministère des Transports et des Affaires Maritimes annonce une tolérance zéro pour un chapelet d’infractions, notamment :

Le défaut de permis de conduire ;

Le défaut de visite technique ;

Le défaut d’assurance ;

L’alcool au volant ;

Les surcharges de véhicules de transport de marchandises ;

Le surnombre de passagers ;

Le mauvais état physique du véhicule ;

Le défaut de triangle de pré-signalisation ;

Le défaut d’éclairage ou l’éclairage défectueux ;

L’usage de pneumatique en mauvais état ;

Le non port de casque de sécurité pour les utilisateurs des engins de 2 et 3 roues.

Des missions d’inspections inopinées seront organisées dans les centres de visite technique automobile dans tout le pays. « Tout centre de visite technique ne respectant pas les clauses de son arrêté d’agrément sera immédiatement fermé ». En ce qui concerne le transport de gaz butane, d’hydrocarbure, de sable, de gravier, de béton et d’ordure, le ministère annonce des « rencontres urgentes avec les opérateurs ». L’objectif est de les sensibiliser au « strict respect des règles de sécurité routière ».

Les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière seront renforcées sur toute l'étendue du territoire en collaboration avec toutes les parties prenantes notamment, les autorités préfectorales, les médias, les acteurs du transport routier.





La plateforme « ALERTE TRANSPORT » est mise en place pour recueillir les signalements de tout manquement aux règles de la sécurité routière.