Remblayage de la lagune Ébrié : 2 Premiers ministres, même silence

Le remblayage de la lagune Ébrié d’Abidjan inquiète de plus en plus les riverains. Dès 1960 et l’indépendance de la Côte d’Ivoire, cette lagune a bénéficié d’une attention particulière. Sous l’administration Félix Houphouët-Boigny à celle d’Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, aucun opérateur économique n’avait tenté une incursion non autorisée sur cet espace. On ne peut malheureusement pas en dire autant sous Alassane Ouattara, qui se présente comme un régime strict, mais qui, face au remblayage sauvage de la lagune, ce bien précieux, fait l’indifférent.

Lire aussi : Poissons morts à la lagune Ébrié : le CIAPOL dévoile les causes du phénomène

Sous le pouvoir RHDP, la perle des lagunes autour de laquelle est construit le quartier du Plateau, véritable symbole de la puissance économique de la Côte d’Ivoire, a perdu de sa splendeur. Pire encore, son existence même est plus que jamais menacée par le remblayage sauvage opéré par des opérateurs économiques en plein ciel. Et le bicéphalisme à la tête du gouvernement ivoirien, avec le Premier ministre Robert Beugré Mambé et le vice-Premier ministre Téné Birahima, ne sonne comme gage d’aucune efficacité… Analyse.

Remblayage de la lagune Ébrié : le silence troublant du sommet de l’État

« Qui ferme les yeux sur le mal en devient complice », pourrait-on déjà dire de l’actuel gouvernement de Côte d’Ivoire. Ces dernières années, la lagune Ébrié, jusque-là préservée par les régimes successifs, est agressée dans sa superficie par des entrepreneurs indélicats.

Dans ce pays, les paroles sont plus vite et sévèrement sanctionnées que les actes. Même certains mineurs ayant tenu des propos offensants contre les dirigeants sont recherchés et emprisonnés. Et cela, peu importe leur position géographique en Côte d’Ivoire.

Lire aussi :

Cependant, on n’observe pas la même efficacité ou volonté de réprimer les acteurs véreux dans le foncier. Le gouvernement comme la justice affichent même une pondération, voire une docilité sidérante dans les affaires Komé Bakary de cet homme d’affaires sulfureux qui est accusé d’arracher et de détruire des biens immobiliers appartenant à d’honnêtes citoyens. Même invisibilité du pouvoir ivoirien dans l’affaire du remblayage de la lagune Ébrié.

Cette belle lagune qui donne à la ville d’Abidjan un cachet si particulier se réduit jour après jour. Des opérations de remblayage y sont pratiquées par des entreprises sans la moindre autorisation. Interrogés, les responsables du ministère de la Construction répondent :

« Nos services n’ont délivré aucun ACD sur du remblayage illégal parce qu’interdit depuis juillet 2019 » Source : Jean Christian Konan / Analysis Blog.

Le district d’Abidjan, contacté par Afrique Sur 7, s’est muré dans le silence face à cette affaire devenue gênante. Retenons que les services du ministre Cissé Bacongo ont très régulièrement détruit des installations dites anarchiques dans la ville d’Abidjan. Les services de ce puissant ministère ne voient curieusement pas cette opération immanquable opérée en plein cœur d’Abidjan par des entreprises privées.

Et il est vraiment difficile de faire croire que le procureur de la République ou les agents des différents ministères concernés par le sujet ne savent pas. Cette activité illégale s’opère à proximité du Plateau, donc à quelques encablures de tous les ministères.

Des lanceurs d’alerte ignorés

Dans ce silence ambiant, des lanceurs d’alerte se sont mobilisés autour de ce sujet. De simples citoyens aux activistes les plus engagés comme Jean Christian Konan d’Analysis Blog, tous ont déjà communiqué sur ce sujet. Même le journaliste John Jay a déjà consacré un document à ce problème sans que cela ne provoque la moindre opération officielle des autorités ivoiriennes.

Lire aussi : Déguerpissement à Adjamé : Les chefs Ebrié prennent position

Le gouvernement brille par son silence. Le Premier ministre Beugré Mambé, fils de la région abidjanaise, qui aurait dû être en première ligne pour protéger cette lagune tant utile à ses parents depuis des lustres, ne semble pas s’intéresser au sujet.

Le Vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara, qui, de plus, est le frère du chef de l’État, reste lui aussi muet. Deux chefs du gouvernement, même silence.

Il est possible que ce problème ne soit pas directement de la responsabilité de ces hauts patrons du gouvernement ivoirien. Le problème n’en reste pas moins la preuve de l’inefficacité de certains services ministériels ou des forces de l’ordre.

Contrairement au ministère des Transports, que font les autres ?

Ce silence coupable alimente des rumeurs d’une éventuelle complicité de hauts dirigeants ivoiriens. Cela expliquerait le détournement de regards des différents services de l’État. La justice ivoirienne, les services du procureur, ne réagissent pas malgré les cris de cœur des populations et des amoureux de la ville d’Abidjan.

Récemment, la web-célébrité « Maa Bio », Yeelen Virginie Kouamé de son vrai nom, a été arrêtée, placée en garde à vue et même déférée. De quoi est-il question ? C’est une jeune dame qui conduit sans permis et qui réalise dans le même temps une vidéo de sensibilisation sur les effets néfastes de la consommation de stupéfiants.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : Maa Bio déférée au parquet

Une de ses anciennes amies, traînant dans les quartiers d’Abidjan et qui souffre de troubles mentaux, était l’objet de la vidéo. La web-célébrité avoue avoir fumé des stupéfiants avec cette dernière dans son jeune âge et déconseille à la jeunesse de s’adonner à cette pratique qui peut être irréversible.

Si la démarche est positive, elle se fait néanmoins sur fond d’infraction au code de la route. La police a donc fait son travail pour décourager ce type d’incivisme. Le ministère des Transports, à travers un communiqué de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (DGTTC), a réagi.

Ce silence malgré le risque de ces grosses pertes

Dans les dossiers Komé Bakary et maintenant du remblayage de la lagune Ébrié, les citoyens auraient aimé la même réaction des différents ministères concernés. L’inaction du gouvernement est d’autant plus incompréhensible parce que la Côte d’Ivoire n’a pas un Premier ministre mais deux. L’action du gouvernement devrait donc être mieux contrôlée.

Les Premiers ministres Robert Beugré Mambé et Téné Birahima devraient taper du poing sur la table pour faire cesser cette activité illégale qui n’est pas sans conséquence pour l’environnement et pour la ville d’Abidjan. Cette activité détruit l’écosystème en provoquant la perte de biodiversité aux alentours d’Abidjan.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : Téné Birahima Ouattara réagit à la nomination de Robert Beugré Mambé

Cette action réduit les zones naturelles de filtration de l’eau, donc favorisera la pollution du plan lagunaire. On observe déjà une baisse des ressources halieutiques, donc une perte sèche de revenus pour les pêcheurs lagunaires de la région. Cette activité de remblayage va réduire l’attractivité touristique de la ville et, plus généralement, provoquer la perte progressive d’un patrimoine naturel majeur d’Abidjan.

Quelques millions d’opérateurs économiques véreux valent-ils une si grande perte pour la nation ivoirienne ?