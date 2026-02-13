Tiken Jah Fakoly critique l’AES

Tiken Jah Fakoly déjà déçu par les dirigeants de l’Alliance des États du Sahel (AES) ? L’artiste panafricaniste ne se reconnaît plus dans la vision portée par Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tiani. Soutien reconnu des régimes militaires au départ, la star du reggae se montre désormais critique.

AES : la désillusion de Tiken Jah Fakoly

« On a l’impression que c’est être unis pour éviter d’aller aux élections », commente Tiken Jah Fakoly à propos de l’AES. Dans un entretien accordé à la DW, il a exprimé sa déception. « Les trois pays qui constituent aujourd’hui l’AES, ils disent qu’ils sont unis. Ils disent qu’ils sont unis, mais il y a trois présidents, il y a trois gouvernements. On a l’impression que c’est être unis pour éviter d’aller aux élections », a-t-il déclaré.

Mon espoir, c’est que les gars de l’AES, qu’ils aillent aux élections et qu’ils gagnent les élections, comme ça ils peuvent parler avec tout le monde.

Aujourd’hui, l’artiste ivoirien dit ne plus être en mesure d’apporter son soutien aux régimes militaires de l’AES si rien n’en change. Il est déçu par l’orientation prise par les autorités militaires qui, selon lui, donnaient l’espoir d’une vraie révolution pour l’Afrique. « Je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections pour que la majorité de Maliens, des Burkinabè et des Nigériens choisissent. Quand on a laissé ce chemin, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner définitivement », déplore Tiken Jah Fakoly.

Pour lui, c’est une incohérence de combattre le quatrième mandat d’Alassane Ouattara et de soutenir les autres qui « n’ont pas de mandats définis ». « Je trouve que c’est un petit bizarre », a-t-il indiqué. « Pour moi qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, la justice, l’égalité, pour le peuple ; il était temps d’arrêter d’apporter mon soutien », a déclaré Tiken Jah Fakoly, qui prend officiellement ses distances avec les régimes de l’AES.