Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a rendu son verdict ce vendredi. De belles affiches sont au programme, avec notamment un remake de la dernière finale de la compétition et un derby madrilène explosif. Les 16 équipes encore en lice connaissent désormais leur adversaire pour la prochaine étape. La course à la succession de Manchester City est lancée.

Ligue des champions : les affiches explosives des huitièmes

Le tenant du titre, le Real Madrid, devra se défaire de son voisin et rival, l’Atletico Madrid. « Un derby madrilène est toujours un match spécial, avec beaucoup de passion et d’intensité », a déclaré un joueur du Real Madrid. Les deux équipes se connaissent par cœur et leurs confrontations sont souvent spectaculaires.

Le Paris Saint-Germain, qui a validé son billet pour les huitièmes en battant le Stade Brestois en barrage, affrontera Liverpool. Une affiche de prestige pour les Parisiens, qui devront réaliser une grande performance pour éliminer les Reds. « C’est un tirage difficile, mais nous sommes prêts à relever le défi », a confié un membre du staff parisien.

Le Bayern Munich, toujours redoutable, croisera le fer avec le Bayer Leverkusen. Les Bavarois partent favoris, mais devront se méfier d’une équipe de Leverkusen capable de créer la surprise. Arsenal, en pleine forme cette saison, sera opposé au PSV Eindhoven. Les Gunners auront à cœur de confirmer leur bonne dynamique.

Le FC Barcelone, en difficulté cette saison, devra élever son niveau de jeu pour venir à bout du Benfica Lisbonne. Les Portugais ne seront pas une proie facile et les Blaugrana devront être à leur meilleur niveau pour se qualifier. Enfin, l’Inter Milan, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions , affrontera le Feyenoord Rotterdam.

Un chemin semé d’embûches vers la finale

Les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions s’affronteront ensuite dans des matchs aller-retour. Le vainqueur de la double confrontation entre le PSG ou Liverpool et le Club Bruges ou Aston Villa affrontera le vainqueur du match entre le PSV ou Arsenal et le Real Madrid ou Atlético.

Dans l’autre partie du tableau, le vainqueur du match entre Benfica ou FC Barcelone et Borussia Dortmund ou Lille rencontrera le vainqueur de la double confrontation entre le Bayern Munich ou Bayer Leverkusen et Feyenoord ou Inter. Les demi-finales opposeront ensuite les vainqueurs de ces quarts de finale.

Le chemin vers la finale s’annonce donc semé d’embûches pour toutes les équipes. Seules les plus fortes et les plus déterminées parviendront à se hisser jusqu’au sommet. La Ligue des champions promet une nouvelle fois son lot de surprises et de spectacle.