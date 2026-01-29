Ligue des Champions : Galatasaray d’Osimhen en barrages, les qualifiés pour les 8es

La phase de Ligue de la Ligue des Champions a livré son verdict dans la soirée de ce mercredi 28 janvier 2026. On connait désormais tous les qualifiés pour les 8es de finale et tous les barragistes.

Ligue des Champions : les 8 équipes déjà qualifiées pour les 8es de finale

Quelques minutes après la fin de la 8ème et dernière journée de la phase de ligue de Ligue des Champions, on tient le 8 surprenant du classement final. Le top 24 a aussi quelques équipes surprises. Le PSG, champion en titre, a de façon surprenante, terminé à la 11e position après son match nul face à Newcastle (1-1). Le Real Madrid lui, est aussi hors du top 8 suite à sa grosse défaite face au SL Benfica (4-2). L’Olympique de Marseille d’Aubameyang est lui définitivement déjà éliminé de la Ligue des Champions.

Voici les clubs directement qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions : Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelone, Chelsea, Sporting, Manchester City.

Les clubs qualifiés pour les barrages de finale de Ligue des Champions : Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico, Atalanta, Bayer Leverkusen, BVB, Olympiakos, Club Bruges, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica.

Le tirage au sort des barrages pour la phase à élimination directe de l’UEFA Champions League 2025/26 a lieu le vendredi 30 janvier 2026 à 12 heures. Le tirage concerne les équipes ayant terminé de la 9e à la 24e place de la phase de ligue, les huit premiers de la phase de ligue se qualifiant automatiquement pour les huitièmes de finale.