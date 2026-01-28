© Sanctions CAN 2025 : Le Sénégal fait un premier point

Ce mardi 27 janvier 2026, des éléments de l’équipe nationale du Sénégal ont comparu devant le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). Une comparution qui entre dans le cadre des incidents lors de la finale de la CAN 2025. Au terme de la séance, la fédération sénégalaise de football a fait un point.

Les incidents lors de la finale de la CAN 2025 (remportée par le Sénégal 1-0 a.p. sur le Maroc) n’ont pas fini de faire du bruit et de susciter la polémique. La FIFA et la Confédération Africaine de Football (CAF) avaient promis la tenue d’une enquête et la rédaction d’un rapport pour déterminer le degré d’implication de chacun dans ces événements.

Ce mardi soir, la Fédération Sénégalaise de Football a publié un communiqué dans lequel elle explique que différents protagonistes de la finale ont été auditionnés par l’organisation africaine.

« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe l’opinion publique nationale et internationale qu’elle a comparu, ce mardi 27 janvier 2026, devant le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette procédure fait suite aux rapports des officiels de match ainsi qu’aux réserves formulées par la Fédération Royale Marocaine de Football au terme de la finale de la CAN Maroc 2025, entame la FSF. Dans ce cadre, la FSF, représentée par son Secrétaire Général, a bénéficié de l’assistance juridique de Maître Seydou Diagne. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont été dûment auditionnés et ont présenté leurs moyens de défense. L’instance disciplinaire a mis l’affaire en délibéré et notifiera sa décision dans un délai de quarante-huit heures, délai fixé par la Présidente du Jury. », a communiqué la FSF.