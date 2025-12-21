Maroc : La CAN 2025 séduit déjà le Monde

A compter de ce dimanche 21 décembre 2025 et ce, jusqu’au 18 janvier 2026, tous les yeux sont rivés sur le Maroc. Le Royaume accueille la CAN 2025. Déjà, partout dans le monde, cette compétition est déjà encensée.

CAN 2025 : Le Maroc et l’Afrique séduisent déjà

Si un peu partout en Europe, on assiste aux dernières journées de championnat de l’année, force est de constater que ce qui intéresse le plus de monde ce dimanche, c’est la CAN 2025. Une compétition qui démarre ce soir avec un premier choc à 20h entre le Maroc, le pays hôte, et les Comores. Depuis la matinée, on retrouve énormément d’articles liés à la compétition dans les différents médias nationaux et internationaux.

« La CAN du peuple », a titré le quotidien L’Équipe, dans un long article sur la compétition, évoquant la ferveur et la qualité des infrastructures du royaume chérifien. « L’Europe est très attentive aux stars de la Coupe d’Afrique », y va de son côté le journal espagnol Sport. « Le Maroc agite l’Afrique », titre de son côté AS, dans un article particulièrement élogieux envers le « voisin » marocain, avec qui il organisera le Mondial 2030. « Pour la première fois, par exemple, toutes les équipes seront logées dans des hôtels 5 étoiles. Ce sera également la première Coupe d’Afrique à se jouer dans plus de six stades. Le Maroc montrera sa puissance avec neuf stades, ce qui est peut-être inaccessible pour d’autres pays du continent à l’exception de l’Afrique du Sud. Jamais auparavant chaque équipe n’avait eu son propre camp d’entraînement, beaucoup devaient les partager », précise le média.

Du côté de la France, comme en Espagne ou en Angleterre, on met en avant les gros progrès qui ont été faits sur le continent ces dernières années ainsi que les nombreuses stars qui seront sur la pelouse lors de cette CAN 2025. « Bien qu’il n’y ait peut-être qu’un seul match de Premier League aujourd’hui, il ne manque pas d’action ailleurs, y compris lors du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les hôtes, le Maroc, affrontent les Comores au tout nouveau stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Il ne faut pas être expert pour vous dire qu’il y aura une sacrée ambiance », indique le média britannique The Guardian.

Alors, va-t-on assister à la meilleure CAN de l’histoire ?