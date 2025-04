Le FC Nantes, en prévision de son mercato estival, aurait jeté son dévolu sur l’ailier droit de Brighton, Simon Adingra. Ce jeune talent ivoirien, évoluant en Premier League, attire de plus en plus l’attention des recruteurs, et les Canaris semblent déterminés à l’attirer dans leurs rangs pour la saison prochaine.

Mercato : Nantes veut recruter Simon Adingra cet été

L’international ivoirien Adingra, qui a montré de belles promesses avec Brighton, pourrait être un renfort de poids pour le club nantais, qui cherche à dynamiser son secteur offensif. L’Eléphant, capable d’apporter à la fois vitesse et créativité, correspond aux besoins du FC Nantes, qui espère retrouver sa forme en attaque après une saison en demi-teinte.

Les discussions autour de son transfert ne sont encore qu’à leurs débuts, mais le club nantais, toujours à l’affût de bonnes affaires sur le marché des transferts, compte bien activer cette piste pour l’été 2025.