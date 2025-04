Le secteur laitier de la Namibie fait face à de nombreux défis. Des défis entre coûts de production élevés et la concurrence des importations. Pour y remédier, la Banque centrale du pays recommande des allègements fiscaux destinés à soutenir les producteurs locaux.

Un soutien fiscal pour relancer le secteur laitier au Namibie

La Banque de Namibie préconise l’instauration de subventions ou d’exonérations fiscales sur les produits laitiers afin de renforcer la compétitivité de la production locale face aux importations. Son rapport annuel met en lumière un désavantage structurel : seuls les produits laitiers étrangers sont exonérés de taxes, alors que les producteurs namibiens en restent exclus.

Malgré des coûts de production élevés et une forte concurrence sud-africaine, le secteur laitier affiche des signes de redressement. Entre 2021 et 2024, la production de lait cru a atteint en moyenne 15,4 millions de litres par an, tandis que sa valeur marchande a progressé de 17,34 % en 2024. Cette dynamique a contribué à freiner l’inflation alimentaire, qui est passée de 5,9 % en 2023 à 4,2 % en 2024.

Confronté à un chômage élevé et à des défis climatiques, le gouvernement a alloué 2,6 milliards de dollars au secteur agricole pour l’exercice 2025/2026. Ce budget comprend notamment des investissements dans l’irrigation et l’amélioration des systèmes alimentaires.