© Côte d'Ivoire : le PPA-CI se plaint auprès de l'Eglise catholique

Le PPA-CI multiplie les rencontres et les échanges pour la libération de ses militants. Arrêtés dans le cadre des violences électorales de la présidentielle d’octobre 2025, ils sont nombreux à croupir en détention. Le parti a débattu du sujet avec les responsables de l’Église catholique en vue d’une solution.

Côte d’Ivoire : une délégation du PPA-CI chez le Cardinal Ignace Bessi Dogbo

Une délégation du PPA-CI conduite par Emmanuel Ackah, coordonnateur général, a rencontré le cardinal Ignace Bessi Dogbo, responsable de l’Eglise catholique. Le sujet principal abordé au cours des échanges est le sort des militants et cadres du parti détenus. « Nous sommes venus voir le cardinal dans le cadre des visites que rendons aux autorités morales de notre pays afin de les entretenir du sujet qui est une préoccupation pour nous. C’est le sort de nos prisonniers d’opinion », a précisé le chef de délégation.

La délégation du PPA-CI est visiblement satisfaite de ses échanges avec le responsable de l’Eglise catholique. Elle salue l’attention accordée à leurs complaintes par le religieux. « Nous avons été très bien reçus par le cardinal qui nous a accordé une attention particulière », a indiqué Emmanuel Ackah.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions en faveur des détenus. Le parti a mis en place l’Initiative pour la Libération des Prisonniers d’Opinion (ILPO) pour structurer sa stratégie devant conduire à la libération de ses militants. « L’ILPO constitue une action structurée, citoyenne et déterminée, visant à obtenir la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers d’opinion en Côte d’Ivoire », a expliqué le PPA-CI.

Quelques jours après la présidentielle d’octobre 2025, le PPA-CI a fait un point de plus de 1 000 interpellations au sein de ses militants, membres simples et cadres confondus. Des décès ont été également signalés. Pour rappel, en coalition avec le PDCI-RDA, le PPA-CI avait mené des mouvements d’humeur pour protester contre la candidature d’Alassane Ouattara et la tenue de la présidentielle. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, candidats du PPA-CI et du PDCI-RDA, avaient tous deux été exclus du processus électoral suite à leur radiation de la liste électorale.