L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a dévoilé, dans son rapport mensuel de février 2025, les champions de la production pétrolière en Afrique. Dans cet article, AFRIQUE SUR 7 vous présente le top 5 restreint avec les leaders traditionnels.

Pétrole : le Nigeria en tête en Afrique en février 2025

Selon le rapport de l’OPEP, cinq pays africains ont enregistré une forte production au cours du mois de février 2025. La production, en milliers de barils par jour (tb/j), du Nigeria et de la Libye a connu une hausse. Le Congo et le Gabon ont vu leur production baisser, mais restent dans le top 5.

Selon le rapport, la demande de pétrole devrait rester croissante en 2026. La consommation mondiale devrait connaître un accroissement de 1,4 million de barils par jour (mb/j) en 2026. Ces prévisions sont égales à celles du mois dernier.

En février, l’OPEP a constaté que le prix du panier de l’OPEP (ORB) a baissé de 2,57 $ (-3,2 %) pour atteindre 76,81 $ le baril. Quant au Brent ICE, référence mondiale, il a chuté de 3,40 $ (-4,3 %) à 74,95 $ le baril, tandis que le WTI NYMEX a perdu 3,89 $ (-5,2 %), s’établissant à 71,21 $ le baril. Le rapport indique également que la croissance économique mondiale est prévue à 3,1 % en 2025 et 3,2 % en 2026.

Selon les estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), prix du pétrole brut devrait connaître une hausse en Europe en février, aussi bien sur un mois que sur un an, grâce à une augmentation des exportations vers l’Espagne, la Pologne et les Pays-Bas. En revanche, les exportations de produits pétroliers ont diminué en raison de la baisse des livraisons vers l’Afrique.