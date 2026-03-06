PPA-CI : Laurent Gbagbo convoque une session extraordinaire du Comité central

En Côte d’Ivoire, l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a convoqué une session extraordinaire du Comité central du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI). Elle est prévue la semaine prochaine à Abidjan selon un communiqué du secrétariat général du parti.

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo appelle le PPA-CI à une session extraordinaire du Comité central

En Côte d’Ivoire, la session extraordinaire du Comité central convoquée par Laurent Gbagbo se tiendra le jeudi 12 mars 2026 au cabinet de l’ancien président de la Côte d’Ivoire. Il est situé à Attoban-Cocody. Seul point inscrit à l’ordre du jour : préparatifs de l’organisation du premier congrès ordinaire du parti.

Pour rappel, la tenue de ces assises avait été décidée le 24 janvier dernier, à l’issue de la première réunion du Comité central de cette instance dirigeante du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire pour l’année en cours. Ce premier congrès ordinaire du PPA-CI prévu en Mai prochain aura pour principal objectif de relancer la dynamique du parti après le fiasco de la lutte contre le quatrième mandat du président Alassane Ouattara et le boycott des élections législatives, largement remportées par le RHDP, le parti au pouvoir.

La session extraordinaire prévue la semaine prochaine devrait être l’occasion de clarifier la position de l’ancien chef de l’État sur son avenir à la tête du parti qu’il a porté sur les fonts baptismaux en octobre 2021.

Pour rappel, il avait déjà annoncé vouloir quitter la présidence du parti il y a quelques semaines en arrière. Cette décision de Laurent Gbagbo avait cependant été froidement accueillie par certains militants et cadres du parti. Lors de la réunion du Comité central, ces derniers avaient demandé, à travers une requête adressée à Laurent Gbagbo, de surseoir à sa décision de quitter la présidence du PPA-CI.



