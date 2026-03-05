Affaire Bétharram : la piste ivoirienne inquiète les enquêteurs

La Commission d’enquête mise en place pour faire la lumière sur le scandale qui secoue la congrégation religieuse de Bétharram craint un « nombre important » de victimes en Côte d’Ivoire. L’affaire trouve des ramifications dans ce pays d’Afrique de l’Ouest où au moins six personnes ont déjà dénoncé des faits d’agression sexuelle. Le prêtre Bénat Ségur est le principal accusé indexé dans cette affaire. Il avait séjourné en Côte d’Ivoire dans les années 1970 et 1990.

Affaire Bétharram : la Commission d’enquête craint un « nombre important » de victimes en Côte d’Ivoire

La Commission d’enquête indépendante en charge du dossier « Bétharram » est sur la piste ivoirienne. Les enquêteurs pensent qu’il pourrait avoir un grand nombre de victimes en Côte d’Ivoire. Selon Jean-Pierre Massias, président de la Commission d’enquête, le nombre de victimes « pourrait tout à fait augmenter ». Il a confié que les premières personnes rencontrées à Abidjan indiquaient qu’elles n’étaient pas les seules victimes. « Ça n’est pas arrivé qu’à moi », a-t-il rapporté. « On va vraisemblablement recommander une enquête d’importance sur les agissements de la communauté de Bétharram ici », a-t-il ajouté.

En Côte d’Ivoire, la congrégation de Bétharram s’est installée depuis 1959. Elle est logée en périphérie d’Abidjan à Adiopodoumé. Le prêtre Bénat Ségur, accusé dans l’affaire, s’est rendu dans le pays deux fois. Selon La Nouvelle République, il a séjourné à Ferkessedougou et à Katiola dans le nord. Sur la période allant de 1990 à 1994, Bénat Ségur est retourné en Côte d’Ivoire, sur la paroisse Saint-Bernard d’Adiopodoumé.

De ces échanges avec certaines victimes en Côte d’Ivoire, le président de la Commission d’enquête constate « une domination encore plus forte des prêtres sur les enfants ». Les victimes auraient dit qu’ « on ne peut pas accuser un prêtre, on ne peut pas accuser un blanc, on ne peut pas accuser un homme, et si on le faisait, la communauté ne nous croirait pas, au contraire, (elle) nous accusait ».