Affaire Bétharram : la piste ivoirienne inquiète les enquêteurs

Durée de lecture : 2 minutes
Affaire Bétharram : la piste ivoirienne inquiète les enquêteurs
© Murs d’enceinte de la congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram, en face de l’église Saint-Bernard d’Adiopodoumé, à Abidjan (Côte d’Ivoire), le 4 mai 2025. SOPHIE GARCIA / HANS LUCAS POUR « LE MONDE »

La Commission d’enquête mise en place pour faire la lumière sur le scandale qui secoue la congrégation religieuse de Bétharram craint un « nombre important » de victimes en Côte d’Ivoire. L’affaire trouve des ramifications dans ce pays d’Afrique de l’Ouest où au moins six personnes ont déjà dénoncé des faits d’agression sexuelle. Le prêtre Bénat Ségur est le principal accusé indexé dans cette affaire. Il avait séjourné en Côte d’Ivoire dans les années 1970 et 1990.

Affaire Bétharram : la Commission d’enquête craint un « nombre important » de victimes en Côte d’Ivoire

La Commission d’enquête indépendante en charge du dossier « Bétharram » est sur la piste ivoirienne. Les enquêteurs pensent qu’il pourrait avoir un grand nombre de victimes en Côte d’Ivoire. Selon Jean-Pierre Massias, président de la Commission d’enquête, le nombre de victimes « pourrait tout à fait augmenter ». Il a confié que les premières personnes rencontrées à Abidjan indiquaient qu’elles n’étaient pas les seules victimes. « Ça n’est pas arrivé qu’à moi », a-t-il rapporté. « On va vraisemblablement recommander une enquête d’importance sur les agissements de la communauté de Bétharram ici », a-t-il ajouté.

Côte d’Ivoire : recherché pour meurtre, arrêté au recrutement militaire
Côte d’Ivoire : crise du cacao, des tensions révélées

En Côte d’Ivoire, la congrégation de Bétharram s’est installée depuis 1959. Elle est logée en périphérie d’Abidjan à Adiopodoumé. Le prêtre Bénat Ségur, accusé dans l’affaire, s’est rendu dans le pays deux fois. Selon La Nouvelle République, il a séjourné à Ferkessedougou et à Katiola dans le nord. Sur la période allant de 1990 à 1994, Bénat Ségur est retourné en Côte d’Ivoire, sur la paroisse Saint-Bernard d’Adiopodoumé.

Cherté des loyers en Côte d’Ivoire : le Gouvernement se défend
Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire associée au dispositif sécuritaire

De ces échanges avec certaines victimes en Côte d’Ivoire, le président de la Commission d’enquête constate « une domination encore plus forte des prêtres sur les enfants ». Les victimes auraient dit qu’ « on ne peut pas accuser un prêtre, on ne peut pas accuser un blanc, on ne peut pas accuser un homme, et si on le faisait, la communauté ne nous croirait pas, au contraire, (elle) nous accusait ».

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026